她掉入假投資陷阱已面交140萬元 幸郵局、警方合力勸阻保住最後存款

基隆市警察局今天公布今年8月受理詐騙案件159件，較7月微增1%，總財損2555萬元，較上月減少近半。楊姓婦入誤信詐騙集團假投資話術，前後3次已面交共140萬元，第4次到郵局要領出最後約80萬元存款，所報郵局人員聯絡警員到場合力勸阻，保住僅存的養老金。

今天的「打詐儀表板」防詐宣導活動，由基隆市警局副局長汪大宇主持，公布上月詐騙案以行政區分析，增加最多為七堵區，較上月增加5件，財損方面以暖暖區增加133萬元最多，每萬人財損最高為信義區，每萬人99萬元，持續提醒民眾識詐、防詐。

警方分析上月詐騙案類以「網路購物詐騙」占35.8%最高，其次為「假交友（投資詐財）詐騙，占9.4%居次，第三為假借銀行貸款詐騙8.8%。若以財損金額分析，「網路購物詐騙」占整體34.3%最高，「假交友（投資詐財）詐騙」33.3%居次，參三為假投資詐騙」占15.8%。

楊姓婦人今天現身說法，用自己的經歷提醒民眾不要受騙。她說，上個月透過LINE接觸自稱財經專家及助理，因投資群組內不斷出現的獲利訊息而心動，依指示下載假投資App。

她說，詐團成員佯稱須將現金交由公司專員存入指定帳戶，才能操作股票買賣，並每日提供下單指示。還說面交時為免計畫被他人得知外洩，都約在騎樓或防火巷交付款項，3次共交付140萬元，每次都取得「合作契約」及「理財存款憑據」，讓她深信不疑。

楊姓婦人9月初再到郵局提領最後的80萬元存款時，郵局幾乎全部領出來行為異常，通報警方到場協助。楊婦依詐團成員指示，跟警員說領錢內來支付裝修鐵工費用，警員勸說改天約女兒一起來再提領，他才打消領款念頭。

楊姓婦人後來想出金，領取在投資平台的獲利金額，發現對方以審核等理由拖延、拒絕，驚覺受騙並報案，配合警方誘捕車手和監控手。

警方表示，假投資」詐騙手法多透過社群平台、投資群組或假冒名人、投資專家招攬，誘導民眾在來路不明的投資群組或假平台投入資金，初期以群組內他人獲利、或給予小額出金營造「真的有賺錢」假象。

被害人若要提領本金，會被要求先繳保證金、手續費、稅金等名目，要求再匯款，再剝一層皮，甚至誘導被害人辦理貸款、借錢周轉，導致越陷越深。

警方提醒民眾切勿輕信網路上的高獲利投資，更不可為了提領而借款或辦貸款。詐騙手法層出不窮，除了假投資詐騙案，假冒公務機構詐騙也有再度復甦情形。民眾只要遇到「網路購物金流驗證」、「網路投資群組保證獲利」、「加LINE入群跟單操作」、或「因個資外洩涉及刑案，必須財產保管」等情形，請立即停止操作，並撥打165反詐騙專線或110查證，共同守護基隆的治安與財產安全。

基隆市警局今辦「打詐儀表板」防詐宣導活動，公布今年8月詐騙案件資訊，提醒民眾識詐、防詐，並安排曾被騙的楊姓婦人現身說法。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警局今辦「打詐儀表板」防詐宣導活動，公布今年8月詐騙案件資訊，提醒民眾識詐、防詐，並安排曾被騙的楊姓婦人現身說法。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警局今辦「打詐儀表板」防詐宣導活動，公布今年8月詐騙案件資訊，提醒民眾識詐、防詐，並安排曾被騙的楊姓婦人現身說法。記者邱瑞杰／翻攝