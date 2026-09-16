慘！男大生遇詐寄提款卡 賠光生活費又遭「洗錢告誡」…求翻盤敗訴確定

台中市林姓男大生前年誤信IG抽獎詐騙，不僅遭騙走租屋生活費，還聽信歹徒指示將提款卡寄至客運站，導致帳戶淪為人頭帳戶，遭警方裁處「告誡」處分。林男自認是被害人憤而提告，一路上訴至台中高等行政法院，法官認定，林交出實體卡片與密碼嚴重違反金融常理，具「重大過失」，駁回上訴，全案確定，依洗錢防制法規定，林男未來5年內名下帳戶將面臨網銀全面暫停等限縮，代價慘痛。

判決指出，林姓男大生（20歲）2024年12月間受IG上一則車行抽獎廣告吸引，依指示捐款500元後，獲通知抽中近9萬元獎金。詐騙集團隨即假冒金管專員與其視訊，謊稱帳戶發生「系統風控問題」導致獎金無法入帳，私自扣款3萬6000餘元作為「金融認證」。

林男眼見存款遭扣，誤信對方具銀行專員權限，依指示將中國信託與郵局提款卡包裝寄至三重客運總站，透過通訊軟體告知密碼。該帳戶隨後遭詐騙集團用於假網購詐欺，多名被害人受騙匯款近19萬元。

台中市第三警分局介入調查後，認定林男無正當理由交付帳戶，依洗錢防制法對其祭出書面告誡。

林男喊冤，強調遭扣的3萬多元是父親給的房租與生活費，自己因涉世未深誤入圈套，且刑事幫助詐欺部分已獲不起訴處分，向中高行聲請撤銷告誡。

中高行地方庭審認，將提款卡寄到客運站交給陌生人、並在通訊軟體提供密碼，完全違背一般商業與金融交易習慣；林男身為滿20歲國立大學生，具相當智識程度，卻未向銀行或165反詐騙專線查證，嚴重違反謹慎保管義務，具有重大過失，且行政告誡目的在防堵人頭帳戶，即便刑事未起訴，行政上仍須受罰。

林男不服提起上訴，堅稱詐騙集團話術精心設計，以事後理性第三人標準審視學生過於嚴苛。

中高行高等庭近日審結，認定只要過失提供帳戶且無正當理由，即符合裁罰要件，原審認事用法並無違誤，駁回上訴，全案確定。

依洗錢防制法規定，受告誡者未來5年內名下所有實體與數位帳戶，將被全面暫停網銀功能，ATM提轉帳額度大幅限縮，臨櫃辦理須接受嚴格查核，通常僅能保留單一帳戶作薪資使用，5年內若再犯，最高可處3年有期徒刑。