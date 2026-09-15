快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

出家修行30年…安平寺廟師父疑動凡心 與女網友互稱「公婆」遭詐85萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

65歲何姓出家師父在寺廟修行30多年，近日疑因廟中生活單調，他動了凡心，多次上網交女網友卻被詐騙集團盯上，雙方互稱「老公」、「老婆」；今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元，員警再次趕往攔阻。

何姓師父已在台南市安平區一間寺廟出家修行30多年，近日疑似因動了凡心，常常上網結交女性朋友，詐騙集團派出成員與他假交友，假老婆天天稱他「老公」；今年6月，他被「老婆」慫恿，到安平區某超商要買1萬元APPLE STORE點數。

當時店員發現不對勁，報警後第四分局育平派出所趕往攔阻，讓他打消念頭；7月間他又被使用女性頭像的網友，自稱「李佳玲」及「思妤」誘騙投資日本江戶時代金幣「文政小判」，加入名為「古董收藏交流協會」的投資社群，先到高雄面交85萬，2天後再到銀行提領58萬元，準備再次面交。

這次因他覺得有點奇怪，7月15日主動走進第四分局育平派出所，詢問員警曾上芫及實習生黃卉擴，員警立即告訴他這是詐騙手法；昨天下午4時許，第四分局華平派出所再接獲銀行通報，派警員張凱惟、黃柏勳趕抵現場，何姓師父又要臨櫃匯出36萬元至指定帳戶。

原來何在臉書看到「代辦貸款」廣告，與對方聯繫，簽署授權文件，委託對方協助辦理向銀行貸款300萬元及不動產設定抵押等事宜；經將其名下房地設定抵押後，向銀行借出300萬元，詐團以「顧問費」名義要求何匯款36萬元，行員察覺有異。

經員警提醒，何姓師父才驚覺又被騙，警方協助他依規定填具地政機關不動產橫向聯繫單，避免後續財產遭進一步利用，阻止再次被騙失財；據了解，何因繼承而名下有房產，但屢因上網結交女性朋友被騙，由於已被騙走85萬元及房產被設定抵押，目前已完成報案，將由警方追查。

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供
65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供
65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供
65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供
65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供
65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

詐騙集團 和尚 超商 詐欺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中7旬男陷網戀欲匯30萬 警銀聯手當場撥電話拆穿騙局

男子遭詐近6600萬元 詐團9人竟有6人是專業演員

淫亂住持激戰單親辣媽 昔名校啦啦隊身分遭起底…破產三年竟暴富擁2房

他未成年卻能買5,600萬豪宅被盯上！國稅局抓包下場出爐

相關新聞

出家修行30年…安平寺廟師父疑動凡心 與女網友互稱「公婆」遭詐85萬

65歲何姓出家師父在寺廟修行30多年，近日疑因廟中生活單調，他動了凡心，多次上網交女網友卻被詐騙集團盯上，雙方互稱「老公」、「老婆」；今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元，員警再次趕往攔阻。

釣魚詐騙財損暴增317％ 假電信、假ETC與停車費通知最常見

全台詐騙案件、財損雙雙下降，「釣魚連結」卻逆勢暴增。刑事局統計，今年8月釣魚連結詐騙受理505件，幾乎是去年同期2倍，財損5451萬餘元，更較去年暴增317.7%；近期又以假冒電信業者、ETC、停車費通知最多，民眾一旦輸入信用卡資料，恐直接遭盜刷。

影／數位行銷公司收詐團2800萬助在臉書海量投廣告 詐騙36人逾5500萬

37歲李姓女子涉嫌成立合法數位行銷公司，接受詐欺集團委託，在臉書耗資投放上千萬元的假投顧、假交友廣告，並購買大量LINE水軍帳號，加入假投資群組串聯表演、互動留言，營造獲利假象；李女等人不法獲利逾2800萬元，詐團得手5554萬元，台南市刑警大隊將李女等13人逮捕。

台中翁聽信LINE群飆股老師 銀行行員見一端倪有詭 與警戳破詐騙局

台中市六旬洪姓老翁近日受邀加入LINE投資群組，聽信自稱「楊怡欣」的飆股老師指示，欲匯款5萬元至個人帳戶試水溫投資股票，所幸銀行行員發現「受款帳戶為個人帳戶」啟疑，通報第五警分局水湳派出所到場攔阻，警方當場拆穿詐騙手法，助老翁保住財產。

沒錢比開刀更痛 夫妻檔製造假事故詐保2千萬

綽號「樹哥」的林祐葦涉與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保集團，吸收熟諳保險法規的醫材業者，共謀假事故、假車禍情境，陸續向十二家保險公司詐保二二五二萬餘元，台北地檢署昨依詐欺取財等罪起訴十人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。