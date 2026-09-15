出家修行30年…安平寺廟師父疑動凡心 與女網友互稱「公婆」遭詐85萬

65歲何姓出家師父在寺廟修行30多年，近日疑因廟中生活單調，他動了凡心，多次上網交女網友卻被詐騙集團盯上，雙方互稱「老公」、「老婆」；今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元，員警再次趕往攔阻。

何姓師父已在台南市安平區一間寺廟出家修行30多年，近日疑似因動了凡心，常常上網結交女性朋友，詐騙集團派出成員與他假交友，假老婆天天稱他「老公」；今年6月，他被「老婆」慫恿，到安平區某超商要買1萬元APPLE STORE點數。

當時店員發現不對勁，報警後第四分局育平派出所趕往攔阻，讓他打消念頭；7月間他又被使用女性頭像的網友，自稱「李佳玲」及「思妤」誘騙投資日本江戶時代金幣「文政小判」，加入名為「古董收藏交流協會」的投資社群，先到高雄面交85萬，2天後再到銀行提領58萬元，準備再次面交。

這次因他覺得有點奇怪，7月15日主動走進第四分局育平派出所，詢問員警曾上芫及實習生黃卉擴，員警立即告訴他這是詐騙手法；昨天下午4時許，第四分局華平派出所再接獲銀行通報，派警員張凱惟、黃柏勳趕抵現場，何姓師父又要臨櫃匯出36萬元至指定帳戶。

原來何在臉書看到「代辦貸款」廣告，與對方聯繫，簽署授權文件，委託對方協助辦理向銀行貸款300萬元及不動產設定抵押等事宜；經將其名下房地設定抵押後，向銀行借出300萬元，詐團以「顧問費」名義要求何匯款36萬元，行員察覺有異。

經員警提醒，何姓師父才驚覺又被騙，警方協助他依規定填具地政機關不動產橫向聯繫單，避免後續財產遭進一步利用，阻止再次被騙失財；據了解，何因繼承而名下有房產，但屢因上網結交女性朋友被騙，由於已被騙走85萬元及房產被設定抵押，目前已完成報案，將由警方追查。

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供

65歲何姓出家師父今年6月他到超商要買1萬元點數被警方攔下，7月間被誘騙85萬元，還要面交58萬元被攔下，昨天又要匯款36萬元。圖／民眾提供