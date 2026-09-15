釣魚詐騙財損暴增317％ 假電信、假ETC與停車費通知最常見

全台詐騙案件、財損雙雙下降，「釣魚連結」卻逆勢暴增。刑事局統計，今年8月釣魚連結詐騙受理505件，幾乎是去年同期2倍，財損5451萬餘元，更較去年暴增317.7%；近期又以假冒電信業者、ETC、停車費通知最多，民眾一旦輸入信用卡資料，恐直接遭盜刷。

刑事局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計，今年8月全國電信網路詐騙共受理1萬652件，財損41億757萬餘元，與去年同期1萬3701件、財損63億2696萬餘元相比，案件下降22.3%、財損減少35.1%。

不過，釣魚連結詐騙卻逆勢上升。去年8月共253件、財損1305萬餘元，今年同期增加至505件、5451萬餘元，案件增加99.6%，財損更年增317.7%。

警方分析，近期最多的是假冒電信及交通收費通知，詐團以「點數即將到期」、「電信費欠繳」、「停車費未繳」、「通行費扣款失敗」等訊息，引導民眾進入假網站，再套取信用卡資料盜刷。

其他常見手法還包括冒充國稅局、財政部等政府機關，以退稅、發票中獎或罰單未繳為由發送連結；也有詐團仿冒銀行、電商、物流業者網站，以交易異常、退款、重複訂購、配送失敗等理由誘騙民眾輸入個資。近期甚至出現假冒泰國數位入境卡、美國ESTA及英國ETA等入境申請網站。

刑事局指出，有些假網站不只竊取信用卡資料，還會引導被害人加入LINE「線上客服」，再由假客服、假銀行專員以解除錯誤設定、取消重複扣款等理由，要求操作網路銀行、ATM、無卡提款或掃描QR Code，將小額盜刷進一步變成大筆匯款詐騙。

另一種近期常見手法則是盜用LINE帳號。詐團先以「幫忙投票」、「參加抽獎」等訊息誘騙點擊惡意連結，取得帳號後，再冒充本人向好友傳訊「臨時急用錢」、「轉帳額度不足」要求匯款，或繼續向通訊錄內其他人散布釣魚連結。

刑事局今天也邀請藝人張懷秋出席記者會。張懷秋分享，他曾收到超商取貨通知，到了超商準備付款領貨時，發現包裹重量及金額與印象不符，店員也提醒「不確定就不要領」，他返家向家人查證後，才確認碰上俗稱「幽靈包裹」的詐騙。

警方提醒，收到欠費、中獎、點數到期等訊息，不要直接點開附帶網址，可自行開啟官方APP或搜尋官方網站查證；若親友突然透過LINE借錢、要求代為投票或索取驗證碼，也應直接聯繫本人確認。