近期以「假冒電信及交通收費通知」為最多，誘騙民眾點擊連結兌換商品或繳納費用，進而竊取信用卡資料並盜刷。圖：截自freepik

依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年8月全國電信網路詐騙案件總受理數為1萬652件、總財損金額為41億757萬餘元，較去(114)年同期，分別下降22.3％及35.1％。但值得注意的是，「釣魚連結詐騙」呈現明顯成長，115年8月受理505件，財損金額為5451萬餘元，較去年同期，分別增加99.6％及317.7％，特別請民眾提高警覺，慎防釣魚連結詐騙。

近期釣魚連結詐騙手法日益多元，詐騙集團常利用民眾熟悉的電商、政府機關、金融服務、物流業者等電子郵件通知，以降低戒心，再用發票中獎、訂單異常通知等話術誘導操作。其中，近期以「假冒電信及交通收費通知」為最多，以積分或點數即將到期、停車費未繳為由，誘騙民眾點擊連結兌換商品或繳納費用，進而竊取信用卡資料並盜刷。

常見的手法包含，假冒政府機關及公共服務，如財政部電子發票整合服務平台、國稅局、金管會、交通部等，以退稅、發票中獎或罰單未繳等話術施詐；假冒電信及交通收費通知，如中華電信、遠通電收、ETC、eTag等，以積分或點數即將到期、電信費欠繳、停車或通行費未繳、扣款失敗等話術施詐；假冒金融及金流服務，如銀行、藍新金流等，以付款失敗、交易異常或帳戶驗證等話術施詐。

假冒電商及購物品牌，包括MOMO、小三美日、蝦皮、PCHOME等民眾熟悉或曾消費的品牌，以訂單、退款、重複訂購或會員資料異常等話術施詐；假冒物流服務，如賣貨便、新竹物流、黑貓宅急便、宅配通等，以訂單異常、配送失敗、或賣家未完成認證等話術施詐；假冒旅遊及線上申請服務，近期亦發現冒用泰國數位入境卡、美國ESTA、英國ETA等旅遊或入境申請服務網站，刊登詐騙廣告，吸引民眾點擊。

刑事警察局提醒，釣魚連結電子郵件或網址通常夾帶有亂碼，若不確定是否為官方通知，應關掉原本畫面，重新開啟官方APP、手動搜尋官方網頁以聯繫官方客服查證，切勿直接點擊訊息所附連結或網站廣告。另有部分案件會在民眾點擊連結後，進一步誘導加入LINE「線上客服」，再由假客服或假銀行專員接手，以「解除錯誤設定」、「取消重複扣款」、「帳戶認證」或「身分驗證」等理由，要求操作網路銀行、ATM轉帳、無卡提款、掃描QR Code，進一步「誘導匯款」，造成更高額財產損失。

另一常見新型態的詐騙手法是「盜用LINE帳號」。歹徒取得親友或客戶的LINE帳號後，常以臨時急用錢、轉帳額度不足等理由要求匯款；近期亦常假借幫忙投票、抽獎活動等名義傳送惡意連結，誘使民眾依指示操作LINE帳號轉移設定，進而盜用帳號，再向好友借款或持續散布詐騙連結。警方提醒，即使連結由熟悉的親友帳號傳來，也應先向本人確認，切勿直接點擊或提供驗證碼。

此次記者會亦邀請藝人張懷秋共同出席，與刑事警察局一同呼籲民眾養成「暫停、先查、再行動」的防詐習慣。面對網路訊息，不因熟悉的品牌、機關名稱或親友帳號而放鬆警戒，尤其遇到要求點擊連結、提供驗證碼或匯款等情形，更應提高警覺、主動查證。透過全民共同建立良好的防詐意識，才能從源頭降低遭詐風險，避免個人帳號及財產成為詐騙集團下手的目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：釣魚連結詐騙財損暴增300%！刑事局教你破解6常見話術