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台中翁聽信LINE群飆股老師 銀行行員見一端倪有詭 與警戳破詐騙局
台中市六旬洪姓老翁近日受邀加入LINE投資群組，聽信自稱「楊怡欣」的飆股老師指示，欲匯款5萬元至個人帳戶試水溫投資股票，所幸銀行行員發現「受款帳戶為個人帳戶」啟疑，通報第五警分局水湳派出所到場攔阻，警方當場拆穿詐騙手法，助老翁保住財產。
洪姓老翁在14日中午12時許前往中清路2段銀行辦理匯款，行員察覺受款帳戶非投資機構帳戶，疑似遭詐騙，立即通報水湳派出所。
水湳所警員林啟文、賴柏志獲報到場後，向洪姓老翁詢問案情，老翁表示，日前瀏覽網路投資社群時受邀加入LINE群組，看見群組中有網友聽從自稱「楊怡欣」的飆股老師指示，下載「PX科技」APP後，投資100萬元、獲利100萬元，洪男心動之餘也想小額投資5萬元一試。
員警檢視洪男的LINE群組對話內容後向其說明，詐騙集團常透過網路社群散播高獲利、穩賺不賠等不實資訊誘騙民眾上鉤，且正常投資股票應是從自己證券帳戶扣款交易，並非匯款至他人個人帳戶。洪姓老翁聽聞後驚覺自己險遭詐騙集團設局，隨即打消匯款念頭，並向員警致謝。
第五警分局提醒，詐騙集團經常假冒股市專家、名人身分，於社群平台以高報酬、高獲利、輕鬆賺錢等話術誘騙民眾匯款投資，民眾應提高警覺，透過合法管道進行投資，如遇疑似詐騙情形，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免財產受損。
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