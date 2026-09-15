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沒錢比開刀更痛 夫妻檔製造假事故詐保2千萬

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

綽號「樹哥」的林祐葦涉與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保集團，吸收熟諳保險法規的醫材業者，共謀假事故、假車禍情境，陸續向十二家保險公司詐保二二五二萬餘元，台北地檢署昨依詐欺取財等罪起訴十人。

據了解，林祐葦為詐保不惜以肉身去開刀，檢警偵訊時，好奇問林男，「沒受傷去開刀難道不痛嗎？」詎料林男竟回答，「沒錢才更痛」。

起訴指出，二○二二年林祐葦從國外回台後，認識暱稱阿勝的「保險黃牛」後，認詐保有利可圖，涉與洪玉雯、廖上華密集投保，再以「故意製造意外事故而受傷」或「製造假車禍」就醫，要求醫師提高手術層級，抑或投予高價藥物，讓不知情醫師手術治療。

林祐葦曾在農場刻意用受有舊傷的膝蓋「用力跪地」造成傷勢，赴醫接受治療，詐保共一三二萬餘元；林男還曾徒手抓自己鼻子，向醫師謊稱被籃球打到，有鼻中膈彎曲舊疾，詐保一○三萬餘元。

洪玉雯則在山林風景區製造滑倒假事故，詐保一一○萬餘元，又因缺錢花用，在河邊故意跌倒製造骨裂假事故，詐保二四四萬餘元。

廖上華則在宮廟前跌倒、手掌撐地，塗泥巴偽裝受傷，詐保一二八萬元，又在自己上班的眼科診所，利用找高處病例時，故意轉身從高處跌落受傷，向醫師要求使用高價醫材，向多家保險公司詐保三九八萬餘元。

檢方追查，林祐葦夫妻檔除替自己詐保，也吸收共犯陳侑楨等人先後入夥，眾人在「高端上檔次、功德點積攢營」群組謀議，如何精進製造假車禍詐保，夫妻檔邀請熟悉保險法規「醫材業者」周詠騰加入，提供醫院、醫師名單，規畫假車禍情境。

檢方查出，二○二五年有起假車禍，除先騎機車勘查車禍路線，廖上華還要求許姓伯母擔任車禍肇事者，許婦曾搭高鐵到高雄查看路徑；車禍當天，許婦搭丈夫的車開到車禍地點旁等候，看到陳侑楨騎車出現，隨即刻意未打方向燈，突然駛入車道，蓄意撞上機車製造車禍，陳男倒地受傷、嘔吐，送醫治療，詐保一三三萬餘元，眾人事後再依比例分配報酬。

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