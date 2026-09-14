誆稱「活佛轉世」誘信眾無償勞動 彰化地院裁定20萬交保

自稱「活佛轉世」的阮姓越南裔女子涉藉宗教修行名義，誘騙越南信眾帶未成年子女到台灣工作，台灣彰化地方檢察署依違反人口販運防制法等起訴，彰化地院裁定新台幣20萬元交保。

內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天表示，嫁到台灣多年的阮姓女子民國112年7月涉宗教詐騙等罪，遭越南政府列為永久拒絕入境對象，藉取得定居台灣身分後，將宗教事務重心轉移台灣。阮姓女子透過網路宣揚教義，跨海遙控信眾，鼓吹帶未成年子女申辦觀光簽證到台灣「修行」。

被害人入境後，被安排到農地及餐廳從事採收、販售農產品、清潔及洗滌等工作，長期無償勞動，還遭扣留護照、限制對外聯繫及行動自由。未成年兒童每天清晨就開始工作，長期失去正常就學、休閒及成長環境。

專案小組連月蒐證，掌握被害人行蹤與集團運作模式後，鎖定藏匿地點，日前執行搜索行動，救出4名越南籍兒童。

全案由彰檢指揮偵辦，將阮姓女子、4名共犯及3名涉案越南籍母親等8人送辦，其中阮姓女子偵查期間遭羈押，檢方近日偵結，依違反人口販運防制法勞力剝削、中華民國刑法和誘等罪嫌提起公訴，移審彰化地方法院。

彰化地院表示，阮姓女子坦承犯行，犯罪嫌疑重大，供述與證人證述雖仍有部分出入，且有勾串共犯之虞，但法官認尚無羈押必要，裁定20萬元交保，並限制出境、出海及住居，禁止接觸共同被告及騷擾被害人與家人，如果違反得予羈押。阮姓女子已完成具保。