「彤彤在等你」藏粉色陷阱！彰化男買點數卡買春 幸店員機警阻詐

彰化縣花壇鄉劉姓男子網路約妹從事性交易，要到超商購買APP STORE點數卡時，幸好商店員機警通報成功阻詐。圖／警方提供 彰化縣劉姓男子日前在LINE結識自稱是「彤彤」女網友，雙方談妥5千元從事性交易，不過，要求他先到超商購買APP STORE點數卡，再提供卡號及密碼作為付款方式。劉男依指示到花壇鄉中正路一家超商買點數卡，幸好店員察覺可疑，成功攔阻這起「色情應召詐財」案件。

彰化警分局指出，當時接獲超商通報後，花壇分駐所所長李宜蓁、警員陳立勛趕往了解，發現劉男手機的LINE對話，雙方除了有性交易的方式及價碼規定外，「彤彤」要他盡速付款，結尾是「彤彤在等你」。

警方向劉男說明，詐騙集團經常利用民眾尋求色情服務的心理，假借「色情應召」名義，誘騙民眾購買遊戲點數卡或APP點數卡，並以付款、保證金或身分驗證等理由，要求提供點數卡號及密碼；一旦取得相關資訊後，對方往往立即失聯，讓民眾蒙受財物損失。

劉男聽取警方說明後，才驚覺自己差點受騙，立即停止購買點數卡，才成功保住5千元。

彰化分局提醒，網路交友或尋求特殊服務時，若對方要求以「點數卡、虛擬貨幣」等方式付款，甚至要求提供卡號、密碼或驗證資訊，都是高度可疑的詐騙警訊，切勿依對方指示操作或提供任何資訊。如遇可疑情形，應立即撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線查證，避免一時衝動，讓詐騙集團有機可乘。