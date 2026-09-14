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海削港人逾3000萬！跨境詐騙機房首腦「羅賓漢」 二審撤銷改判8年3月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警去年破獲綽號「羅賓漢」黃姓男子為首的跨境電信詐欺機房，該集團分工細膩、承租高級民宿作為據點，更專挑香港地區民眾行詐，短短4個月內海削超過878萬港幣（折合台幣約3400萬元），手法囂張。一審依組織犯罪與加重詐欺等罪，判黃8年4月，案經上訴，台中高分院近日審結，撤銷黃男部分刑期，改判8年3月，仍可上訴。

檢警調查，2025年1、2月間，綽號「羅賓漢」的黃姓男子與綽號「麒麟」的共犯，出資在台灣設立電信詐欺機房，找來莊男擔任指揮與設備採購，共犯等十餘人分別擔任第一、二線機手與外務。

該集團最初在南投清境農場的莊園民宿設立據點，後因規模擴大，又分別轉移至台中市南屯區及北屯區，將第一線與第二線人員分開管理。

該詐欺集團手法縝密，由電腦手透過網路技術竄改來電顯示，偽裝成香港公部門來電。第一線機手先假冒香港派出所客服，誆稱被害人個資外洩涉案，隨後轉接給假冒大陸公安的第二線機手製作筆錄，最後由第三線「檢察官」出馬，以「監管財產」為由誘騙被害人匯款。

為了取信被害人，集團甚至偽造「中國銀行業監督管理委員會資金監管證明書」交付對方。贓款到手後，黃男再透過水商與幣商，將港幣轉換為USDT虛擬貨幣，最後洗錢換回新台幣現金牟取暴利。該集團論件計酬，第一、二、三線機手依序可抽取6%、8%、7%的詐騙金額，作為豐厚報酬。

台中地院審理時，法官痛斥黃男等人正值青壯卻不思正道，集團化跨境詐騙，嚴重侵害人民財產，影響我國國際聲譽，依發起犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪，判黃男8年4月，其餘成員則分處1年3月至8年不等徒刑，並宣告沒收保時捷休旅車變價款及大筆現金等犯罪所得。

黃男上訴台中高分院，近日審結，撤銷改判其中一罪為1年3月，與上訴駁回部分，合併定應執行8年3月，仍可上訴。

台中市黃姓男子等人的詐騙機房，鎖定香港民眾行騙，得手逾3400萬元，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市黃姓男子等人的詐騙機房，鎖定香港民眾行騙，得手逾3400萬元，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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