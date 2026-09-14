人設包裝專業 詐騙帳號有聲有色

租屋詐騙絕非新竹獨有，警方觀察，隨著社群工具發展，租屋詐騙已展現出四種進化型態，假房東社群帳戶經營得有聲有色，其次假冒知名包租代管公司，因應竹科高科技人才多，衍生出第三方支付與虛擬貨幣，甚至有釣魚連結、下載Ａｐｐ等方式。

新竹打詐警官說，租屋詐騙進化型態包括「人設包裝專業化」，詐騙帳號不再是空白大頭貼，而是經營得有聲有色、有生活照的臉書帳號，甚至附上假的身分證件照、高鐵票根或名片，佯稱自己是竹科知名企業高管或外派人員，增加信任感。

詐騙集團甚至是假冒知名包租代管公司，透過盜用合法包租代管業者或知名房仲的照片與營業員證號，甚至製作假的電子合約，要求租客線上簽約並預先繳押金。

另外還出現第三方支付與虛擬貨幣洗錢模式。該名打詐警官說，過往詐騙多要求臨櫃或ＡＴＭ轉帳至人頭帳戶，如今多轉為要求使用電子支付超商條碼繳費、甚至購買虛擬貨幣，增加警方追查難度。

警方指出，詐騙集團看準竹科數位人高壓省時的生活模式，鎖定工程師擅長數位工具，將第三方支付、虛幣等納入租屋詐騙方式，詐團透過知名的第三方支付或虛幣交易所的付款條碼，工程師以為常見的支付系統很安全，結果落入詐團圈套。

警方說，受害者在假房東引導下，以為自己透過正規第三方履約保證平台「鎖定預約金」，實質上款項已被轉為虛擬貨幣洗至境外，追查極為困難。

進化形態甚至出現利用釣魚連結竊取帳號，詐騙集團聲稱「為確保看房安全，請先下載看房預約Ａｐｐ或登入防詐認證系統」，誘導租客輸入臉書或ＬＩＮＥ帳號密碼，甚至手機遭植入木馬程式竊取網銀憑證；受害者直到帳號被拿去詐騙身邊親友，才驚覺個人資訊早已全面洩漏。