租屋詐騙 集團化犯罪誘付訂金

台中市今年租屋詐騙逾百件，警方提醒租屋族、年輕學子需多留意。圖／台中市警局提供

全台高房價與高租金壓迫下，近年興起「租屋詐騙」，以精美裝潢照、低廉租金，再加上一句「搶手！先付訂金者優先看房」誘騙民眾。中市今年租屋詐騙逾百件、桃園十五件、大新竹地區至少廿件，不乏大學生、社會新鮮人受騙，檢警更發現有集團操作，增加查緝的難度。

據了解，新竹縣市今年上半年至少有廿件租屋詐騙案，集中在新竹市區及靠近竹科的東區及竹北、新豐與湖口等地，受害者多為竹科工程師，少部分是學生，每件詐騙金額約一萬至十萬元不等。

記者調查，受惠竹科紅利，新竹租金水準直逼北市，竹市關埔地區與竹縣竹北的套房或二房住宅，月租從兩萬五至四萬元不等，但臉書社團常有精美物件招租，月租僅一萬元出頭，當租客徵詢看房，對方以洽詢者眾、要求付訂金排第一順位，租客擔心「秒殺」，急忙匯款就受騙。

新竹一名打詐警官觀察，竹科人收入高，詐團抓準竹科新鮮人、單身工程師「工作忙碌、缺房心切、負擔得起又貪便宜」心理，利用ＡＩ生成美圖或盜用國外民宿照片，開出「甜甜價」誘騙，單筆受騙金額多為數千到數萬元，受害者認為花錢消災，易有未報案黑數。

桃園市上半年十五件租金詐騙案，被害人以大學生居多，平均每一件財損逾三萬元。桃警分析，租屋詐騙手法有兩種，一為優先看屋或保留物件要求先匯訂金，其次看準租客急著租屋或中意房型，要求依指示匯款而上當。

台中市刑大指出，今年一月至八月一百一十九件租屋詐騙案，卅歲以下比例逾七成，七月底一名廿一歲大學生損失最多，被騙走卅五萬元，統計今年租屋詐騙財損金額三一八萬元。

檢警更發現，租屋詐騙已成系統性詐騙，過去「假房東」單打獨鬥，如今詐團看準這塊肥肉，因單筆金額小、流轉快，運用人頭帳戶，透過金流交叉洗錢，增加檢警查緝與凍結帳戶難度。

新竹檢警破獲詐團，逮捕主嫌、共犯共十四人，從取簿手、洗卡、車手、收水、監控到招募新血都有，透過通訊軟體遠端指揮，在全台轉交帳戶與贓款，涉及七件租屋詐騙、多起網購與投資詐財。鍾姓男子提供二帳戶給詐團刊登租屋廣告後行騙，四租屋族損失近五萬元。