兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照

前立委黃珊珊卸下公職後，已表態未來「不會再參與選舉」。告別選戰後，她近日以母親身分分享一段往事，透露兒子17歲時曾因購買來路不明的網路商品遭到詐騙，付款後沒收到貨，只好向她求助。身為律師的黃珊珊當時沒有代為處理，而是要兒子自己去報警，還特別交代：「不准告訴別人你媽媽是誰。」

黃珊珊10日在臉書發文表示，報警、做筆錄對她而言並不困難，但如果由她出面，事情雖然很快就能解決，兒子卻什麼都學不到。

她告訴兒子：「你自己去報警，自己把事情說清楚。」因為網路商品是兒子自己買的，也是他自己做的決定，就必須學著面對後果。

黃珊珊坦言，身為母親其實很心疼，尤其成為單親媽媽後，更容易想多保護兒子一點，但她認為「真正的保護，不是讓孩子永遠不要遇到問題，而是讓他在還承受得起的時候，學會怎麼處理問題。」

而那次親自報警後，兒子從此不再購買來路不明的網路商品。黃珊珊說，不必再多教什麼，「因為他已經從自己的經驗裡學會了。」

後來收到法院判決書，她才發現，詐騙兒子的犯嫌也只有20歲，而且已在監執行，賠償恐怕難以追回，讓她感嘆：「詐騙橫行，都是社會隱形的負擔。」

黃珊珊最後表示，父母可以提醒、陪伴孩子，卻不能替他承擔所有決定與錯誤，「人生有些功課，父母可以提醒，可以陪伴，卻不能代考。有些路，要讓孩子自己走一次。」