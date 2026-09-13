快訊

搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

基隆一處廢棄停車場起火燃燒！ 熊熊烈火升起濃濃黑煙 高速公路看得見

聽新聞
0:00 / 0:00

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

聯合新聞網／ 綜合報導

民眾黨前立委<a href='/search/tagging/2/黃珊珊' rel='黃珊珊' data-rel='/2/149745' class='tag'><strong>黃珊珊</strong></a>。聯合報系資料照
民眾黨前立委黃珊珊。聯合報系資料照

前立委黃珊珊卸下公職後，已表態未來「不會再參與選舉」。告別選戰後，她近日以母親身分分享一段往事，透露兒子17歲時曾因購買來路不明的網路商品遭到詐騙，付款後沒收到貨，只好向她求助。身為律師的黃珊珊當時沒有代為處理，而是要兒子自己去報警，還特別交代：「不准告訴別人你媽媽是誰。」

黃珊珊10日在臉書發文表示，報警、做筆錄對她而言並不困難，但如果由她出面，事情雖然很快就能解決，兒子卻什麼都學不到。

她告訴兒子：「你自己去報警，自己把事情說清楚。」因為網路商品是兒子自己買的，也是他自己做的決定，就必須學著面對後果。

黃珊珊坦言，身為母親其實很心疼，尤其成為單親媽媽後，更容易想多保護兒子一點，但她認為「真正的保護，不是讓孩子永遠不要遇到問題，而是讓他在還承受得起的時候，學會怎麼處理問題。」

而那次親自報警後，兒子從此不再購買來路不明的網路商品。黃珊珊說，不必再多教什麼，「因為他已經從自己的經驗裡學會了。」

後來收到法院判決書，她才發現，詐騙兒子的犯嫌也只有20歲，而且已在監執行，賠償恐怕難以追回，讓她感嘆：「詐騙橫行，都是社會隱形的負擔。」

黃珊珊最後表示，父母可以提醒、陪伴孩子，卻不能替他承擔所有決定與錯誤，「人生有些功課，父母可以提醒，可以陪伴，卻不能代考。有些路，要讓孩子自己走一次。」

黃珊珊 詐騙 臉書

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

割頸案受害學生18歲冥誕 父親落淚憶兒從小體貼懂事：別讓他的犧牲白費

「妳還有弟弟妹妹喔」承辦人員1句話揭身世 父親過世房子竟成共有遺產

身障女努力考國立大學、進銀行！弟竟嗆「爸媽死了就趕妳走」 全網看傻

陳水扁向女兒陳幸妤道歉「爸爸錯看他了」　父母一句「為你好」可能讓孩子繞遠路

相關新聞

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

前立委黃珊珊卸下公職後，已表態未來「不會再參與選舉」。告別選戰後，她近日以母親身分分享一段往事，透露兒子17歲時曾因購買來路不明的網路商品遭到詐騙，付款後沒收到貨，只好向她求助。身為律師的黃珊珊當時沒有代為處理，而是要兒子自己去報警，還特別交代：「不准告訴別人你媽媽是誰。」

誆「帳戶測試」騙提款卡！165揭三方詐騙新陷阱 民眾恐淪洗錢共犯

詐騙集團話術再升級，刑事警察局與「165 全民防騙」指出，近期出現結合「假投資」與「假網拍」的新型複合式三方詐騙。詐團利用民眾急需資金或想獲利的心理，假借「帳戶測試」、「確保出金」等名義騙取實體提款卡與存摺，再將該帳戶當作假網拍的人頭收款管道，導致不知情的民眾淪為洗錢共犯。

拒檢躲草叢怕蛇鼠！嘉義警喊話奏效 車手、收水帶26萬現身

嘉義市警方昨晚巡邏發現可疑轎車，上前盤查時車內2名男子竟棄車逃進草叢，數十名警力到場搜索，並喊話提醒草叢恐有蛇鼠出沒，2人最後自行走出，坦承擔任詐欺車手及收水手，警方查扣現金26萬元、手機2支，依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。