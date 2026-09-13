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拒檢躲草叢怕蛇鼠！嘉義警喊話奏效 車手、收水帶26萬現身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方昨晚巡邏發現可疑轎車，上前盤查時車內2名男子竟棄車逃進草叢，數十名警力到場搜索，並喊話提醒草叢恐有蛇鼠出沒，2人最後自行走出，坦承擔任詐欺車手及收水手，警方查扣現金26萬元、手機2支，依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

嘉義市警一分局表示，北鎮派出所員警昨晚9時20分許執行巡邏勤務，在西區嘉竹路底停車場旁發現一輛自小客車怠速停留，員警察覺有異，上前盤查，未料駕駛突然倒車拒檢，車內2名男子隨即下車逃逸，一頭鑽進附近草叢。

警方立即通報支援，由北鎮派出所長陳聖傑率數十名員警趕往現場搜索。由於當時天色昏暗，草叢內視線不佳，警方除持續搜索，也向藏身其中的2人喊話勸導，提醒草叢可能有蛇、鼠出沒，希望2人不要繼續躲藏。

2人最後自行從草叢走出，警方控制現場後調查，2人分別坦承擔任詐欺集團車手及負責向車手收取贓款的「收水手」。警方當場將2人逮捕，並查扣現金26萬元及手機2支。

警方進一步追查，確認李姓被害人遭詐騙，遭查扣的現金是否就是詐騙所得，以及2人如何分工、背後是否還有其他詐欺集團成員，仍待持續調查釐清。全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市警方深夜搜索草叢，涉嫌擔任詐欺車手及收水手的2名男子經警方持續喊話後自行走出，遭警方逮捕。圖／警方提供
嘉義市警方深夜搜索草叢，涉嫌擔任詐欺車手及收水手的2名男子經警方持續喊話後自行走出，遭警方逮捕。圖／警方提供

涉嫌詐欺的男子拒檢後逃進草叢躲藏，警方出動警力搜索並持續喊話，男子最後自行走出草叢。圖／警方提供
涉嫌詐欺的男子拒檢後逃進草叢躲藏，警方出動警力搜索並持續喊話，男子最後自行走出草叢。圖／警方提供

警方在草叢搜索過程發現現金，案發後共查扣26萬元，並逮捕涉嫌擔任詐欺車手、收水手的2名男子。圖／警方提供
警方在草叢搜索過程發現現金，案發後共查扣26萬元，並逮捕涉嫌擔任詐欺車手、收水手的2名男子。圖／警方提供

嘉義 車手 水手

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