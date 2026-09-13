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誆「帳戶測試」騙提款卡！165揭三方詐騙新陷阱 民眾恐淪洗錢共犯
詐騙集團話術再升級，刑事警察局與「165 全民防騙」指出，近期出現結合「假投資」與「假網拍」的新型複合式三方詐騙。詐團利用民眾急需資金或想獲利的心理，假借「帳戶測試」、「確保出金」等名義騙取實體提款卡與存摺，再將該帳戶當作假網拍的人頭收款管道，導致不知情的民眾淪為洗錢共犯。
警方說明，詐團先在社群平台散布「保證獲利」或「快速核貸」等廣告吸引民眾詢問。待被害人上鉤後，便以「審核貸款額度」或「確認投資能順利出金」為由，要求將提款卡與存摺寄到指定地點「測試帳戶」，甚至索取密碼與驗證碼。許多民眾誤信為正常程序而寄出，讓帳戶直接落入詐團掌控。
詐團取得金融卡後，隨即在網路刊登熱門演唱會門票、高價3C商品低價出清，或聲稱贈送物品僅需付運費等假網拍資訊，不知情的買家將款項匯入前述民眾的帳戶後，車手便持寄來的提款卡將錢提領一空。買家未收到商品憤而報案，導致當初寄出卡片的民眾不僅沒拿到貸款或獲利，帳戶反遭警示凍結，還得面臨幫助詐欺與洗錢罪嫌調查。
警方強調「一卡在手，詐騙無窮」，合法金融機構或投資管道絕不會要求民眾寄送提款卡與存摺，更不會要求提供密碼或驗證碼。民眾切勿輕信「帳戶測試」話術，也不要替陌生人代收款項或轉帳。若遇到要求寄出金融卡或來源不明的資金移轉，應立即撥打165反詐騙專線查證。
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