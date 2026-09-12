網路常見模組化職人流投資文 警：詐騙手法勿上當

刑事局表示，網路社群近期出現大量模組化職人流的投資詐騙文章，此手法包含虛構溫情日常細節等4內容，此為詐騙手法勿上當，並提供防騙原則包含勿投入資金等。

刑事局今天以新聞資料指出，近期網路社群平台常見千篇一律的投資詐騙文章，歹徒會虛構是知名人士貼身隨行司機等職務，並套用完全相同的感性長文範本吸引民眾加入非法股票群組。

刑事局表示，此為結合故事包裝的假投資詐騙手法，民眾切勿輕信上當。

警方說，此類型網路貼文看似充滿溫情及職人精神，實為詐騙集團大量產製流水線的罐頭文字，且經比對，其文本骨架與情感轉折竟是千篇一律的內容。

警方拆解此詐騙手法的核心劇本共4項，包含第一人稱破題認親、虛構溫情日常細節、營造時代變遷工作恐遭取代的焦慮感，最後一律導向投資股票可獲利的說詞。

警方說，此詐騙手法文本開頭會制式以「是某名人的司機或助手等」職務，企圖透過名人影響力取信被害人，內文會編造名人正在後座吃速食等細節，營造與名人關係匪淺的假象。

警方表示，詐騙集團再以因應時代變遷，原本工作可能逐漸被取代等說詞，營造職涯危機感進而引起讀者共鳴。最後則提到因受名人點醒，開始鑽研股市、重壓特定股票而獲得財富自由，文末或留言區則有通訊軟體帳號，若被害人點入後就會被拐入詐騙圈套。

刑事局提供民眾反詐「3不」原則，不輕信網路社群的公式化長文、不隨意點擊引流連結、不投入任何資金。「165打詐儀錶板」已導入AI智能客服，並整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，民眾發現類似網路文章可撥165諮詢。