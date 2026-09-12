名人司機靠股票翻身？刑事局揭「隨行日記」全是詐團罐頭文

近期社群平台出現大量自稱「名人司機」、「專屬理髮師」或「貼身助理」的長篇貼文，內容大談與名人相處多年、面臨失業危機，最後靠投資股票翻身。刑事局今天指出，這類看似真情流露的「名人隨行日記」，其實多是詐團大量炮製的罐頭文章，最終目的都是將民眾引流至股票投資群組。

刑事局表示，近期網路新興社群平台大量出現「職人流」假投資廣告，詐團虛構知名人士身邊的司機、理髮師、助理等身分，再套用幾乎相同的故事模板，藉名人知名度增加可信度。

警方比對多篇貼文發現，雖然故事主角、名人姓名及職業不同，但文章骨架、情緒鋪陳及最後導向幾乎完全一致，可拆解成四個固定模組。

首先，文章通常以第一人稱開場，例如「我是某某名人的司機，做了10多年，對，就是你想的那個人」，先利用名人身分拉近與讀者距離。

接著再加入大量生活細節，例如描述名人在車上吃速食、後台吃便當，甚至工作途中累到睡著，藉此塑造「只有身邊人才知道」的私密感，讓讀者誤以為發文者確實與名人熟識。

故事中段則開始製造危機，描述時代改變、原本工作逐漸被取代，收入減少甚至可能失業，再安排名人突然詢問「如果以後不做這個，你想做什麼？」藉職涯焦慮帶動劇情轉折。

到了故事後半段，發文者便會宣稱因受到名人點醒，開始研究股票、買進特定標的，甚至因此翻身、財富自由；文章最後或留言區則出現通訊軟體帳號、投資群組或網址，將讀者導向下一階段的假投資詐騙。

刑事局指出，這類貼文乍看像是不同人的人生故事，實際上卻是同一套公式大量複製，只替換名人、職業、年資及生活細節。民眾若發現多篇文章開頭、排版、問答方式甚至情節轉折高度雷同，就應提高警覺。

警方也提醒，尤其貼文最終若要求加入陌生投資群組、下載不明APP，或聲稱掌握「內幕消息」、「老師帶單」，並進一步要求匯款、臨櫃轉帳或交付現金，極可能已進入假投資詐騙流程。

刑事局指出，這類大量假扮名人的助理或友人，都是引騙的罐頭文。記者廖炳棋／翻攝

刑事局指出，這類大量假扮名人的助理或友人，都是引騙的罐頭文。記者廖炳棋／翻攝