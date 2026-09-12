從詐騙到債務危機 中壯年族群最難開口求助 專家籲：先聽、再轉介

現今詐騙猖獗，去年台中一家五口因被詐騙無力償還巨額貸款，一家五口選擇輕生，加上台人熱愛投資股票且有時波動大，因此也讓衝刺財富的許多人面臨不小壓力。衛福部次長莊人祥表示，衛福部心健司也與金管會及各地相關公會合作，針對像是遭遇詐騙或有債務問題的民眾，培訓基層人員具備「1問、2應、3轉介」的技巧，讓基層金融從業人員可以適時提供給這些受害者。

45到64歲是因債務問題輕生人數最多的年齡層，諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯指出，近年在很多臨床實務中出現，與社會環境、金融借貸關係有關，不管是合法借貸，還是向非法、地下錢莊借貸的情形都增加；第二個原因，現在大家都使用通訊軟體，很多討債甚至透過通訊軟體或社群進行騷擾與威脅，因此這幾年在實務界，確實看到因為債務問題尋求協助的人數在增加。

為什麼民眾最終會走上絕路，蔡曉雯說，這通常不是單一事件，而是長期累積、惡性循環的過程，初期當事人還會多少抱著一點希望，覺得「問題也許可以解決」，甚至想著先用其他借貸方式來「以債養債」。但當他們孤立無援地獨自面對時，往往會愈陷愈深，等到困難已超出負荷時，就會走到極端而想不開。

蔡曉雯表示，常鼓勵第一，面對債務問題，需要尋求專業的債務協商管道；第二，面對情緒困擾，必須及早正視，不管是債務還是情緒，及早面對都是比較好的解決方向。

蔡曉雯也點出一個重要問題，通常45到64歲民眾因為成長背景的過程，導致求助習慣與意願相對偏低。相較之下，年輕世代在這些年的宣導下，已經比較願意開口談論心理困擾；但中壯年、即將邁入高齡的這群人，往往最難以啟齒求助。

蔡曉雯建議，當一個人出現輕生念頭時，身邊親友可以透過「1問、2應、3轉介」，最關鍵的是好好傾聽、先不要急著給建議，最重要的是引導他進入專業管道，長期陪伴他化解心理困境。

她說，除了社會大眾對心理脆弱與自殺議題的外部汙名外，其實還有一種是「內在汙名化」，覺得很丟臉、開不了口、羞於求助等。每個人要先把內在的汙名化放下。當心理脆弱到谷底、出現負面念頭時，要明白「很多人都曾有過類似經驗」，先放下自我批判，勇敢向外求助、開啟對話，這是非常關鍵的一步。

蔡曉雯表示，若身旁友人最近的作息、行為或情緒反應出現明顯轉變，看起來和平常截然不同，或是透露我覺得我撐不下去了」、「再活下去沒有意義」、「如果我走了好像也沒差」、「真的好想結束一切」等言詞，還有最近是否有遭遇重大打擊或突發變故，這些往往會形成強烈的急性壓力，成為壓垮當事人的誘發因素。她提醒民眾會因為害怕觸碰自殺議題而不敢開口詢問，因而錯失了接住對方的機會。

莊人祥說，心健司已經跟金管會及各地相關公會合作，針對像是遭遇詐騙或有債務問題的民眾，並培訓基層人員具備「1問、2應、3轉介」的技巧，當第一線人員發現受害人情緒或狀況不太對勁時，能運用「人人都是自殺防治守門人」的策略，並提供心理衛生服務資源，讓基層金融從業人員可以適時提供給這些受害者。

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