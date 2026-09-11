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詐團編造陸星肖戰來台旅遊被警扣留 粉絲被騙付款16萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

溫姓女子加入詐欺集團擔任車手，依指示到指定地點向江姓等5名被害人收取現金合計99萬3千元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。可上訴。

判決書表示，通訊軟體LINE暱稱「JACK」等真實姓名年籍不詳之人組成詐欺團集，分別以戰地醫師想來台相聚的愛情陷阱、投資虛擬貨幣獲利、中國大陸演員肖戰來台被扣留等方式，須交付13萬元至40萬元協助他們脫困或賺錢。詐騙江姓等5名女子分別在台北、台南、高雄、台中、彰化縣市把現金交給溫女。

其中臉書和LINE ID「XZ」佯稱是大陸頂流演員肖戰，來台旅遊途中攜帶過多資金，遭桃園合歡分局扣留，需支付16萬元才能獲釋，一名台中女粉絲信以為真，交付現金給溫女。彰化縣的被害人今年初經由LINE結識「張偉」，對方佯稱需繳交40萬元保證金給代理人，才能從聯合國軍事單位回到台灣，被害人察覺有異，警方循線逮捕溫女。

彰化地院審酌，溫女收取款項後交給其他詐團成員兌換成虛擬貨幣後，入指定電子錢包輾轉繳回詐團上手，製造金流斷點，溫女起初否認犯罪，後在偵查之末、院審時坦承犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、分工的角色及自述智識程度、工作收入、經濟狀況、家庭生活狀況等一切情狀，定其應行如主文所示之刑。

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影
溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

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