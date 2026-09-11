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台中7旬男陷網戀欲匯30萬 警銀聯手當場撥電話拆穿騙局

中央社／ 記者蘇木春台中11日電

台中7旬許姓男子日前陷網路跨國戀，女網友聲稱患病需動手術，允諾康復後來台定居；許男日前到銀行欲匯款30萬，幸行員機警通報警方到場撥電話拆穿騙局，攔阻老本遭詐。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所9日上午10時多，接獲轄內兆豐銀行行員通報指，有男子臨櫃欲匯出大筆金額疑遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，70多歲許男日前在網路上認識暱稱「小琪」自稱香港籍女網友，雙方相談甚歡並談網戀，上星期對方稱因病就醫須手術，治療項目均要自費。

女網友表示，因手頭現金不足，希望向許男借款，待手術康復後將至台灣定居並與男子一同生活；許男當天便至銀行，欲轉帳新台幣30萬元至對方指定帳戶。

幸在行員關懷提問下，察覺有異報案，員警到場除告知許男是詐騙集團手法並當面協助撥打對方電話查證，女網友一聽到是警察就掛斷電話，許男才相信自己險遭詐騙，當場取消匯款並向警方與行員致謝。

台中 網戀 詐騙

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