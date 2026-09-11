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誆代辦債務整合詐刷卡買餐券 刑事局破詐團9人遭訴

中央社／ 台中11日電

侯姓負責人等人成立詐團，撥打電話向民眾謊稱可協助債務整合，將被害人名下信用卡刷爆購買餐廳餐券轉售牟利，經刑事局循線破獲送辦，檢方日前依詐欺等罪將侯姓負責人等9人起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，台灣苗栗地方檢察署去年間接獲多起民眾遭詐提告案件，稱接獲假冒銀行行員或特約中心行銷電話，告知可協助被害人進行債務整合，如有意願則相約面談，並在話術引導下，將名下信用卡額度刷爆，佯稱可併入債務整合無須再繳卡款。

案經苗栗地檢署指揮中打第二隊與苗栗縣、台中市警察局等單位共組專案小組偵辦，經蒐證完備後，於民國114年8月20日起分3波查緝，鎖定詐團涉案的2家行銷公司詐欺機房，查獲侯姓負責人及機房幹部等成員到案，並查扣現金新台幣150萬餘元、禮券136萬餘元、話務主機等證物。

警方查出，詐團於高雄市共有2家行銷公司，於商辦大樓內設電信詐騙機房，招攬第一線機手假冒國內知名銀行專員，對不特定民眾大量撥打可債務整合的行銷電話，如民眾有意願則轉接由二線幹部以話術宣稱債務整合好處。

詐團再與被害人約定在被害人住家或工作地附近的便利商店簽約，於現場將被害人名下信用卡刷爆購買知名餐廳及公司有價餐券，再將餐券轉售獲利，但如遇被害人起疑要求退費或報警，則由公司幹部出面，利用話術敷衍被害人及拖延退款。

經警方統計，詐團不法獲利3356萬餘元，全案警詢後將侯男等人依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪嫌送辦，其中侯姓負責人等9人檢方日前已依法起訴。

債務 詐團

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