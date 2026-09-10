「帳戶被冒用、恐遭拘留」一通詐騙電話讓她急湊70萬　警及時攔詐

「妳的身分證遭冒用，還牽涉刑案，可能遭拘留、限制行動！」金門一名陳姓女子日前接獲自稱「數位發展之交通安全署韓姓主任」的電話，對方先捏造她遭冒用身分申辦電信預付卡，接著謊稱在他人住處發現她的銀行帳戶，要求配合調查，甚至以「限制行動」等話術施壓，女子信以為真，為了證明清白，不僅變賣股票籌得35萬元，還向妹妹及老闆借款共35萬元，準備湊足70萬元匯出，幸警方及時介入，當場拆穿假檢警話術，成功攔阻70萬元。

金城分局指出，詐騙集團此次採取的是典型「假冒檢警」手法，但話術環環相扣，先從「身分遭冒用」切入，再以「涉及刑案」、「帳戶遭查扣」及「可能遭拘留、限制行動」製造恐慌，讓被害人失去判斷能力，再進一步要求提供「100萬元財力證明」。

陳女表示，日前接獲一通自稱「數位發展之交通安全署韓○庭主任」的電話，對方謊稱有人冒用她的身分證，申辦遠傳電信預付卡，且在他人住處發現陳女的銀行帳戶，要求她配合調查，否則恐遭拘留、限制行動。在恐懼心理下，陳女依照對方指示，準備以財力證明證明自身清白，詐團進一步利用她的個人資料申辦上海銀行數位帳戶，再要求提供手機簡訊驗證碼，企圖掌握她的金融工具。

為籌措對方要求的100萬元財力證明，陳女先變賣股票取得約35萬元，之後又向胞妹借款30萬元、向老闆借款5萬元，已籌得70萬元，正準備依指示匯款時，因胞妹察覺情況有異，向警方反映，金湖分局通報後，金城分局金寧分駐所副所長王奕程、警員胡量為趕往處理。

警方了解經過後，發現這是典型的「假檢警」詐騙，立即向陳女說明，真正的檢警機關不會透過電話要求民眾提出財力證明，更不會要求提供銀行簡訊驗證碼、申辦數位帳戶或匯款。

警方同時陪同陳女聯繫銀行客服，取消遭詐團利用個資申辦的數位帳戶，並阻止70萬元匯款，陳女這才驚覺自己差點掉入詐騙集團設下的連環陷阱，不僅保住70萬元，也避免已提供的個資及新申辦帳戶遭進一步利用，成為詐團人頭帳戶。

金城分局長周宏璘表示，近年假檢警詐騙不只停留在「要求匯款」，詐團也會利用被害人恐慌心理，進一步誘騙申辦網路銀行、數位帳戶，甚至索取簡訊驗證碼，企圖掌握被害人的金融工具。民眾接獲陌生電話，若對方自稱警察、檢察官或政府機關人員，並以「涉案」、「帳戶遭冒用」、「遭凍結」、「限制行動」等理由要求配合，務必提高警覺。民眾遇到可疑電話，應立即掛斷，不要依對方指示操作，並撥打165反詐騙專線查證，或直接向警方求助。