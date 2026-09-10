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台中30年資歷老巡佐...退休竟淪詐團幫助犯 交付帳戶釀10人被騙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

謝姓男子在台中從警超過30年，退休後因資金需求竟交付名下3個帳戶，被詐騙集團用來騙10名被害人釀16萬元損失，謝辯稱急需用錢、同樣遭詐受害；法院審酌，謝過去從警擔任巡佐偵辦刑事犯罪，理應比一般人更有警覺，卻助長詐騙、洗錢風氣，依洗錢罪判他5月徒刑，可上訴。

檢警調查，謝男2025年5月9日以超商交貨便方式，將名下1個農會、2個銀行共3個帳戶及提款卡寄給身分不詳人士，再以通訊軟體告知密碼，容任對方使用3個戶頭。

有詐騙集團取得戶頭後，前後朝10名被害人行詐，要對方將錢匯到這3個帳戶內，一共得手16萬2360元，隨即再將贓款轉匯、提領一空，製造金流斷點，經東勢分局獲報追查，檢方偵結起訴。

台中地院審理時，謝男否認幫助詐欺、洗錢，辯稱自己為申請補助才會寄送提款卡、告知密碼，對方對他而言是陌生人，認為自己是遭詐騙，他因貸款壓力急需用錢，才會陷於對方所稱的補助的詐術。

中院查，謝男是警察退休人員，1984年至2015年間為警職，職位為巡佐，業務內容包含日常巡邏、偵辦刑事案件，具有相當公務服務資歷，對於社會常見詐欺手法、政府機關核發補助的正常程序，應較一般民眾具有更高的識別及警覺能力。

中院也發現，對話紀錄中，謝寄出卡片前曾說「哪有人要求用提款卡的啦」、「提款卡絕對不能給，你們會把我盜領了阿。」但事後仍寄出，並質疑「密碼怎麼可以給呢」、 「輔助金怎麼要我銀行的密碼」、「要有什麼保證，以後絕對不會涉及刑事案件。」

中院說，可見謝已意識到一般申辦補助，通常不應要求提供提款卡，且交付提款卡即有遭對方盜領、挪用款項高風險，仍將提款卡寄出並告知密碼，空言辯稱受騙，不予採信。

中院認為，謝身為退休警員，服務公職數十年，對詐欺手法應比一般民眾更高警覺，卻為一己資金需求提供帳戶，容任詐團用以行詐10名被害人，助長詐騙、洗錢風氣，依幫助犯洗錢罪判他有期徒刑5月，併科罰金9萬元，得易科罰金、易服勞役。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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