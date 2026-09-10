平鎮分局辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」。圖：平鎮分局提供

為營造外籍人士「安心工作、放心求學、舒心生活」的友善環境，桃園市警察局平鎮警分局今(10)日上午前往台灣晶技股份有限公司，辦理「115年外籍人士生活安全與治安座談會」，由副分局長林宗星率領防治組、交通組及偵查隊人員進行宣導，共有190名菲律賓籍移工參與。

平鎮分局副分局長林宗星率領防治組、交通組及偵查隊人員進行宣導，共有190名菲律賓籍移工參與。圖：平鎮分局提供

平鎮分局表示，此次座談針對職場性騷擾防治、交通安全及犯罪預防等面向加強宣導。警方提醒，若在職場或生活中遇到令人感到不舒服或不安全的言語、行為，應勇敢拒絕、儘速離開現場並保留相關證據；另配合「交通安全月」，提醒移工朋友遵守交通規則，建立正確安全用路觀念。

在犯罪預防方面，平鎮分局也特別提醒，切勿因朋友、同鄉或陌生人介紹工作、借用帳戶等理由，隨意提供銀行帳戶、提款卡、密碼或其他重要個人資料，以免遭不法集團利用，進而涉及詐欺或洗錢案件；若在台生活期間遇到困難，也不要因語言或身分而不敢求助，可主動向警方或相關單位尋求協助。

林宗星表示，外籍移工朋友離鄉背井來臺工作，警方除持續維護治安外，也希望透過走入企業、面對面宣導的方式，協助外籍人士了解台灣相關法令及自我保護觀念；未來分局也將持續深入轄內企業及外籍人士生活場域，加強安全宣導與交流，共同打造安心工作、放心求學、舒心生活的友善環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮警向190名菲籍移工宣導 出借銀行帳戶恐淪詐團共犯