超商「賣貨便」竟寄送大額現金 竹南女險遭「假交友」詐騙

苗栗縣竹南警分局日前接獲轄內超商通報，店員察覺一名黃姓女子欲寄送大額現金款項，疑似遭遇詐騙，警方立即趕赴現場協助查證，成功阻詐。

警方到場了解，黃女當時欲透過超商「賣貨便」寄送5萬元現金，店員察覺有異遂立即通報警方。員警進一步關懷詢問後，發現黃女與對方透過LINE聯繫，對話內容疑似涉及感情互動及金錢要求，研判本案為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，隨即向黃女說明常見詐騙話術及手法，黃女終於察覺有異，打消寄送款項的念頭，成功攔阻5萬元財損。

警方提醒，近期網路交友詐騙案件頻傳，詐騙集團常透過社群平台及通訊軟體與民眾培養感情，再以各種理由要求寄送現金或購買點數，藉此騙取財物，民眾應提高警覺。