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假通訊行真洗錢 嘉檢破獲跨國洗錢集團1.56億贓款化身貨款

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢地下匯兌及逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今天起訴6人，其中主嫌楊姓男子被檢方建請量處有期徒刑10年以上，孫姓女子則建請8年以上重刑。

本案起於刑事警察局接獲民眾報案，指遭「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文詐騙。警方追查被害人匯款流向，發現金流具有典型洗錢水房特徵，報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。

檢警依高等檢察署115年「主題式打詐－淨流專案」部署，先後發動3波搜索。4月21日首波搜索楊男住處及公司等7處，並將楊男聲請羈押獲准；6月24日再搜索孫女等11處處所，孫女同樣遭羈押；8月10日第三波搜索涉案會計師事務所等3處，查扣不實發票，逐層向上追查後完成犯罪鏈蒐證。

檢方查出，楊男、孫女等人表面經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，實際利用公司帳戶具有交易合理性的外衣，將流入「蘋果屋數位科技」等帳戶的1億5639萬2820元詐欺及博弈贓款，偽裝成手機等「貨款」，再拆分轉匯1億5575萬3390元至私人及車手帳戶，藉此躲避金融機構風控及查核。

此外，集團還涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元；為應付銀行風控並逃漏稅，楊男更指示會計師賴姓2人虛構手機買賣、開立不實發票，涉嫌逃漏及幫助逃漏營業稅共171萬4590元。

檢方認定楊男、孫女等4人涉及加重詐欺、特殊洗錢、參與犯罪組織及非法辦理國內外匯兌等罪嫌；楊男及2名會計師另涉商業會計法填製不實憑證、逃漏稅及幫助逃漏稅等罪。

嘉義地檢署呼籲，民眾切勿因貪圖小利出租、出借或販售金融帳戶，也不要協助設立空殼公司或開立不實發票，否則可能淪為詐欺、洗錢集團共犯。檢方強調，將持續追查詐欺犯罪金流，從源頭「斷絕金脈」，嚴打跨境洗錢及組織犯罪。

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供
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洗錢 贓款 地下匯兌

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