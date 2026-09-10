假通訊行真洗錢 嘉檢破獲跨國洗錢集團1.56億贓款化身貨款

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，檢警三度發動搜索，查獲楊姓男子、孫姓女子等12人到案，並扣押涉案帳戶餘額956萬3730元及3輛自小客車。全案偵結今天起訴6人，其中主嫌楊姓男子被檢方建請量處有期徒刑10年以上，孫姓女子則建請8年以上重刑。

本案起於刑事警察局接獲民眾報案，指遭「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文詐騙。警方追查被害人匯款流向，發現金流具有典型洗錢水房特徵，報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。

檢警依高等檢察署115年「主題式打詐－淨流專案」部署，先後發動3波搜索。4月21日首波搜索楊男住處及公司等7處，並將楊男聲請羈押獲准；6月24日再搜索孫女等11處處所，孫女同樣遭羈押；8月10日第三波搜索涉案會計師事務所等3處，查扣不實發票，逐層向上追查後完成犯罪鏈蒐證。

檢方查出，楊男、孫女等人表面經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，實際利用公司帳戶具有交易合理性的外衣，將流入「蘋果屋數位科技」等帳戶的1億5639萬2820元詐欺及博弈贓款，偽裝成手機等「貨款」，再拆分轉匯1億5575萬3390元至私人及車手帳戶，藉此躲避金融機構風控及查核。

此外，集團還涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元；為應付銀行風控並逃漏稅，楊男更指示會計師賴姓2人虛構手機買賣、開立不實發票，涉嫌逃漏及幫助逃漏營業稅共171萬4590元。

檢方認定楊男、孫女等4人涉及加重詐欺、特殊洗錢、參與犯罪組織及非法辦理國內外匯兌等罪嫌；楊男及2名會計師另涉商業會計法填製不實憑證、逃漏稅及幫助逃漏稅等罪。

嘉義地檢署呼籲，民眾切勿因貪圖小利出租、出借或販售金融帳戶，也不要協助設立空殼公司或開立不實發票，否則可能淪為詐欺、洗錢集團共犯。檢方強調，將持續追查詐欺犯罪金流，從源頭「斷絕金脈」，嚴打跨境洗錢及組織犯罪。

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署破獲一起家族經營通訊行掩護跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案。圖／嘉檢提供