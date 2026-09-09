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注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

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注意！「幫忙投票」是盜帳號陷阱 LINE提醒「停、查、碼不給」防詐口訣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導

<a href='/search/tagging/2/LINE' rel='LINE' data-rel='/2/103263' class='tag'><strong>LINE</strong></a>提醒用戶慎防「幫忙<a href='/search/tagging/2/投票' rel='投票' data-rel='/2/103388' class='tag'><strong>投票</strong></a>」詐騙，勿點擊可疑連結或提供LINE認證碼，以免帳號遭盜。圖／LINE提供
LINE提醒用戶慎防「幫忙投票」詐騙，勿點擊可疑連結或提供LINE認證碼，以免帳號遭盜。圖／LINE提供

近期網路詐騙手法頻傳，根據LINE內部最新統計，2026年8月接獲用戶通報「帳號被盜」的客服案件數較7月大幅增加97%，分析常見詐騙手法發現，詐騙集團常利用已遭盜用的親友帳號發送訊息，以「幫小孩投票」、「幫寵物選拔集氣」等名義誘使民眾點擊連結，或是透過對話騙取LINE認證碼，進而盜走LINE帳號。

LINE提醒，保護帳號應牢記「停、查、碼不給」防詐口訣：

●停：收到投票請求時先停下來，傳訊息給你的人可能已經被盜了，別急著點擊連結或幫忙投票。

●查：透過其他管道（如打電話或面對面）向親友再次確認，驗證是否為本人傳送或帳號已遭盜用。

●碼不給：只要對方要求提供LINE認證碼，就絕對是詐騙。

LINE提醒用戶防範投票詐騙，牢記「停、查、碼不給」3步驟，守護帳號安全。圖／LINE提供
LINE提醒用戶防範投票詐騙，牢記「停、查、碼不給」3步驟，守護帳號安全。圖／LINE提供

LINE簡訊認證碼是保護個人帳號安全的最關鍵鑰匙，通常僅在用戶本人需要移動帳號（例如換手機時）才會使用。在任何情況下，切勿提供給任何人，或是填寫於任何不明網頁上。一旦將認證碼外流，帳號馬上就會遭到盜用。

同時LINE提醒用戶應認識3項安全設定，為帳號多一分防護：

1．綁定Apple或Google帳號：至LINE帳號的「設定」→「我的帳號」完成第三方帳號綁定。若發生帳號遭盜用的情況，綁定後將有更高的機會找回。

2．開啟「偵測可疑網站」功能：至LINE帳號的「設定」→「聊天」啟用此功能。開啟後，若聊天室出現曾被用戶檢舉過的可疑網址，系統會在網址下方顯示警告標示，幫助用戶提高警覺。

3．善用「再次登入」搶回帳號或聯繫客服：若帳號遭到盜用，切勿直接刪除LINE應用程式。若尚能登入，請立即點選「再次登入」自主取回帳號控制權，然後更改帳號密碼，亦可評估關閉「使用密碼登入」（路徑：設定→我的帳號）。若已無法登入，請儘速透過LINE官方「免登入帳號」客服表單尋求協助：https://contact-cc.line.me/tw/11242?continue_without_login=true。

在產品防護方面，LINE持續強化用戶端的安全機制，例如當收到海外陌生帳號傳訊息時，系統會顯示「此帳號不是用台灣手機門號註冊，請小心詐騙！」；同時，LINE也將來自非好友的陌生訊息與邀請集中管理，清楚提醒用戶注意。

此外，打擊詐騙不能僅靠單一平台，LINE自2024年11月起推出「產官聯防快速自動化處理詐騙通報機制」，與數位發展部、警政、法務、金融、醫療、交通及其他主管機關展開深度合作。透過跨機關的快速通報與自動化處置流程，能更即時地掌握涉詐帳號，縮短人工確認與資料傳遞的時間，讓防詐處置更具效率。

LINE 投票 詐騙集團

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