北市婦誤信假投資 臨櫃提領100萬稱「裝潢」警銀聯手保積蓄

台北市68歲張姓婦人日前誤信詐騙集團「穩賺不賠」話術要投資，至銀行提領100萬元要作為投資資金，為了規避行員關懷提問，詐團還教導她用家中裝潢為由應對，所幸行員認定怪異報警，警方耐心勸說後成功阻止提領，幫她保住百萬積蓄。

松山分局松山派出所警員尤士豪、張皓森日前接獲轄內台灣銀行中崙分行通報，指有民眾疑遭詐騙趕抵，詢問了解，張婦稱要臨櫃提領百萬鉅額現金，但對領款用途細節卻交代不清。

張婦不斷跳針，強調款項用在家中裝潢，但員警進一步追問具體裝潢項目、施工廠商、合約等相關細節，她卻無法明確回答，由於不少詐團以此說法教導被詐騙人，員警認定她遭詐騙。

員警隨後分析常見假投資詐騙手法，並分享過去新聞案例，張婦這才恍然大悟，發覺自己險落入詐騙陷阱，當場決定放棄提領，順利守住百萬元積蓄。

松山警方呼籲，詐騙集團常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾加入投資，甚至事前提供教戰守則，教導被害人以虛假理由規避行員或警方的關懷提問，民眾若接獲陌生投資管道，或被要求匯款、提領大量現金，務必提高警覺；若有疑問，可隨時撥打165或110查證。

松山警方日前接獲轄內銀行報案，疑似有民眾遇詐趕抵，成功協助張姓婦人守住100萬元積蓄。記者翁至成／翻攝