捐1萬元給學校？ 警政署揭「拾金不昧表揚電話」 其實有詐
詐騙集團話術不斷翻新，這回竟將歪腦筋動到校園頭上！警政署日前指出，高雄市近期有多所學校接獲不明來電，對方自稱是社區管委會或建設公司代表，指稱校內有學生「拾金不昧」撿到5元歸還，欲主動捐贈1萬元教育基金作為表揚，並索取學校帳戶資訊。所幸校方警覺性高，核對學籍資料後發現「查無此人」，當場拆穿這場假表揚、真索資的詐騙陷阱。
內政部警政署在「165 全民防騙」粉絲專頁發文透露，近期高雄地區接連發生針對校園的全新詐騙手法。不法人士致電學校總務處或教務處，態度誠懇地宣稱某位學生展現高尚品德，在社區撿到5元硬幣後主動物歸原主，為了鼓勵學生並支持教育，單位願意大方捐款新台幣1萬元作為獎勵及校務基金。
隨後，對方藉由準備辦理匯款為由，要求校方承辦人員提供公庫帳戶、匯款詳細資料及行政主管聯繫方式。所幸接線教職員高度警覺，按照流程進一步向教務系統核對該名學生的姓名與所屬班級，赫然發現全校根本沒有該名學生，隨即掛斷電話並向上通報，成功阻斷個資外流與後續衍生風險。
針對這類利用「讚揚善行、主動捐款」卸除被害人心防的新形態手法，警方深入分析，詐騙集團極可能意圖取得公家或校方帳戶作為人頭洗錢節點，或是後續以「匯錯金額要求退款」等連環計進行詐貸與轉帳詐騙。
為防止校園與一般機構受害，警方特別歸納出4項防詐重點：
1.落實多方查證機制
凡接獲任何名義的捐款、贊助或表揚通知，應先透過既有校務系統核實對象身分，切勿因金額小或立意良善而省略查證步驟。
2.嚴守帳戶與個資安全
在未正式行文或確認對方合法身分前，絕不輕易交付學校公庫帳戶、私人帳號或印鑑個資。
3.警惕衍生性轉帳要求
若對方後續以「手續費不足」、「溢繳退款」或「需第三方代收」等理由要求先行匯款，必屬詐騙。
4.善用即時查證管道
遇有任何疑慮或不合常理的情形，應第一時間撥打165反詐騙諮詢專線或向轄區派出所求證。
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