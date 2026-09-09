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賣成衣轉行詐欺！架虛幣電商假網站騙2千萬 幕後工程師3人落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設10個假投資詐騙網站，協助詐騙集團以投資比特幣或電商向46人騙走2000萬元；刑事局估算3人獲利1000萬元，拘提依詐欺等罪移送，台北地檢署已起訴張，另2人偵查中。

警方調查，50歲張姓男子早年在大陸一間成衣工廠擔任銷售員，返台被查獲架設賭博網站後，與大學資訊科系畢業的36歲王姓男子、34歲廖姓男子合作，接案設計賽車等線上遊戲軟體，後來協助詐團架設網站。

張透過管道與柬埔寨詐騙機房人員聯繫，負責租用網域、網路主機及測試網站，並購買網頁版型，由王、廖排版及美編，設計假投資網站，頁面顯示電商或比特幣投資；前年1月至去年9月架設10個網站，每個網站每月以泰達幣收費7萬元，警方估算共獲利1000萬元。

詐團上網刊登廣告，引導被害人加入LINE好友及瀏覽假投資網站，當面交付現金或轉帳，向46人騙走2000萬元，其中新北市一名中年家庭主婦被騙300萬元最多。

刑事局偵九大隊第一隊過濾IP資料，去年9月前往張新北市住處拘提他，追出王、廖，兩人今年5月各在台中市住處被拘提。張起初稱僅租用網域等，不知網站內容，後來經警方借詢坦認犯案；王、廖均稱受僱於張，對詐騙不知情。

警方監控發現，張去年5月前往桃園市某招待所，懷疑是與機房人員見面洽談網站內容；另查扣手機檢視Telegram，研判透過大陸籍人士牽線與機房對接。

警方查扣張的電子錢包，僅存價值60萬元泰達幣，並搜扣手機9支、電腦主機2部、存儲硬碟、存摺及提款卡一批、現金16萬元，發現網站相關電磁紀錄，詢後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺危害防制條例移送。

北檢聲押禁見張獲准，今年1月依加重詐欺、組織、洗錢防制法起訴；台中地檢署命王20萬、廖15萬元交保，偵查中。

張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝

張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝

張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝

張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌夥同王姓、廖姓男子架設假投資詐騙網站，協助詐騙集團向46人騙走2000萬元，刑事局搜索拘提3人。記者李奕昕／翻攝

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