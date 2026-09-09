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中醫名醫擔任防詐大使 宣導別被攻破「心理穴位」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣警察局邀請明医中醫診所院長楊世敏擔任防詐大使，分享個人肖像遭詐騙集團盜用經歷，也將中醫人體穴道與十八銅人意象結合，以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐，提醒民眾「投資面交就有詐！電話辦案就是騙！」

警察局長甘炎民指出，詐騙集團專攻人的「心理穴位」，每種詐騙都是點中人的弱點，從起心動念逐步建立信任，再誘導提供個資、帳戶或匯款，最終造成財產損失。只在電話或網路對話中，被要求交出「個資、帳戶、現金、提款卡、密碼、手機門號」等，民眾就要有被詐騙的警覺。

擔任防詐大使的楊世敏指出，他個人肖像曾遭到詐團盜用成立假粉專行騙，所幸病人告知才報警。他說，詐團除了冒充親友、假投資、假網拍，公眾及專業人士的照片都可能成為詐騙工具。

他平日教人愛護、保養身體，今天要配合警方的「防詐穴道」理念，與大家分享「護好心、守好錢」，只要守住內心，不貪、不急、不怕；守住行動，不點擊、不提供、不匯款，就如同打通防詐任督二脈，提升自我的防詐免疫力。

為了打詐，縣府編列逾1000萬元，更新數位科技鑑識分析軟硬體設備及培訓科技偵查人才，強化警方追查詐騙集團、掌握金流及查扣犯罪所得的能力。今年1至8月，屏東縣詐騙受理案件減少18.80%、財產損失下降48.03%；警方查獲詐欺集團及犯嫌都增加，查扣不法所得提升至3923萬元，金融機構攔阻詐騙金額亦突破1.38億元。

屏東縣警察局邀請明医中醫診所院長楊世敏擔任防詐大使，以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局邀請明医中醫診所院長楊世敏擔任防詐大使，以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影

屏東縣警察局以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影

屏東縣警察局邀請明医中醫診所院長楊世敏擔任防詐大使，分享自身防詐經歷。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局邀請明医中醫診所院長楊世敏擔任防詐大使，分享自身防詐經歷。記者潘奕言／攝影

屏東縣警察局以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影
屏東縣警察局以創意短劇「打通識詐任督二脈－防詐十八銅人」宣導防詐。記者潘奕言／攝影

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