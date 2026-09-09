收LINE人頭帳號供詐團 29人涉騙2億

刑事局中打四隊破獲林男等人的詐騙集團，查獲涉案電腦、貓池設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

新竹市林姓男子為首的系統商，以每筆三百至五百元，收購人頭門號創設ＬＩＮＥ帳號，再轉賣境外詐欺機房牟利，並以虛擬貨幣抽佣，境外配合的詐欺機房取得帳號後，再以「抽購股票」、「專案補助」等話術誘使被害人投資，總財損達二億元，其中北市七旬婦人被騙三千五百六十六萬元，為單一財損最高被害人。刑事局去年獲報，分多波收網，帶回林男等廿九人，依詐欺、洗錢等罪送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心第四隊去年初分析「一六五反詐騙資料庫」，發現詐騙集團誘騙民眾加入假投資Ａｐｐ進行股票投資，以「抽購股票」、「專案補助」等話術誘使民眾投入大筆資金，待民眾獲利欲出金時屢遭刁難，始驚覺受騙。

初查有二十六名被害人中計，財損金額高達七千九百零九萬元，經報請桃園地檢署指揮，中打四隊與新竹、台北、桃園、基隆、彰化等地警方共辦。

警方調查，林姓男子為取得大量ＬＩＮＥ帳號供詐騙集團使用，先由吳姓男子、倪姓女子以每筆三百至五百元收購人頭門號，再以貓池設備創設ＬＩＮＥ帳號，每筆以六至四十顆泰達幣轉賣予林和李姓共犯，資料上傳至他們架設的交易網站，供柬埔寨等境外詐欺機房以每筆三十至七十顆泰達幣的價格購買下載使用。

柬埔寨等境外詐欺機房取得帳號後，再以假投資誘騙民眾，林等人從中每筆抽取二顆泰達幣牟利益。交易平台自二○二四年八月架設至今年四月遭查獲為止，累計流通十六萬八千二百八十一組ＬＩＮＥ帳號，換算不法獲利約一千萬元。

專案小組歷經一年多追查，去年三月至今年六月間發動數波搜索，帶回林等廿九名涉案人，查扣市值七百五十萬元的加密貨幣、現金十二萬四千二百元、禮券三十六萬元。