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詐團女車手不認錯判徒刑1年5月 男車手認錯又完成賠償可緩刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

謝姓女子和王姓男子加入詐欺集團，謝女接受指示向被害人收取現款51萬元，王男則收取現款146萬元。彰化地方法院審結，謝女處有期徒刑1年5月；王男對犯罪事實均坦承不諱，判處應執行有期徒刑1年9月，緩刑4年，提供100義務勞務，並接受法治教育課程3場。

判決書指出，通訊軟體LINE暱稱「陳欣玥」「R05小P」「TT」等身分年籍不詳之人組成詐欺集團，去年2月在網際網路「籌碼K線」網站散布虛假不實的股票教學廣告，員林市一名被害人加入詐團「攜手前行」等群組，下載「諧永」「行遠」兩家假投資公司的投資平台應用程式。

謝女去年6月接受「遠誠人力經理黃義君」指示，到員林市三聖宮被害人收取現款51萬元後交給收水手，謝女獲報酬1千元。王男接受詐團成員暱稱「陳世凱」指示，向被害人收取現款86萬元後交給收水手，獲1千元報酬。

和美鎮一名被害人誤信詐團成員暱稱「陳夢怡」佯稱投資股票可獲利，去年6月在星巴克和美門市交付現款60萬元。被害人察覺有異並報警，警方循線逮捕王男。

王男對犯罪事實均坦承不諱。謝女坦承收錢但矢口否認有何加重詐欺、行使偽造私文書及特種文書、洗錢等犯行，辯稱是透過視訊面試應徵遠誠人力顧問公司的工作，簽派遣契約，收款全程都是公司主管黃經理指示，黃經理說客人有穩私及不方便才需要以現金收款，她當下沒想這麼多，並無犯罪的主觀犯意等。

彰化地院審酌，謝、王二人擔任詐團車手，助長詐欺犯罪，考量王男坦承犯行並繳回犯罪所得，及與被害人達成和解，並賠償和解金額完畢，堪認犯後態度良好；謝女仍否認犯行，雖與被害人達成和解但尚未開始履行的犯後態度，兼衡謝、王二人之素行、犯罪動機、手段、參與程度及自述智識程度、家庭經濟等一切情狀，判刑如主文所示。

謝女犯三人以上共同詐欺財罪，處有期徒刑1年5月；王男犯三人以上共同詐欺取財罪、取財未遂罪，兩罪，應執行有期徒刑1年9月，緩刑4年，緩刑期間應提供100小時義務勞務、接受法治教育課程3場。

謝姓女子、王姓男子加入詐欺集團擔任車手，彰化地方法院依犯後態度，分別判處謝女有期徒刑1年5月，王男應執行有期徒刑1年9月，可緩刑4年。記者簡慧珍／拍攝
謝姓女子、王姓男子加入詐欺集團擔任車手，彰化地方法院依犯後態度，分別判處謝女有期徒刑1年5月，王男應執行有期徒刑1年9月，可緩刑4年。記者簡慧珍／拍攝

詐團 車手 網際網路 詐騙

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