假投資專坑退休族！醫師3個月被騙4千萬 9嫌洗錢鏈遭刑事局瓦解

刑事局偵破一起大型假投資詐騙及跨境洗錢案，詐團冒用知名投資人名義，在網路招攬民眾加入假投資APP，以「保證獲利、穩賺不賠」誘騙匯款、面交現金。目前清查至少12名被害人，財損約5489萬元，多為60至80歲退休族，其中一名新北市醫師短短3個月就被騙走4000萬元，警方一路從車手追到水房、地下匯兌業者，共逮9人。

刑事局表示，偵查第二大隊第二隊接獲情資後，發現詐團在YouTube等網路平台冒用投資專家名義，再以假投資顧問公司、假APP取信被害人。民眾投入資金後，帳面雖會顯示「獲利」，但等到想把錢領回時就遭百般推託，根本無法出金。

詐團收錢刻意分層，第一線車手會持沒有可辨識身分資訊的假工作證，搭乘指定計程車與被害人面交現金；收款後再把錢轉交第二層「收水手」，過程還選擇交流道附近、宮廟周邊或監視器死角交接，企圖躲避警方追查。

警方今年1月接獲醫師報案後展開追查，先逮到第一層取款車手，隨後掌握2名林姓收水手準備搭機出境，立即在桃園機場攔截逮捕，專案小組一路向上追查，鎖定水房核心及地下匯兌業者。

警方調查，水房首腦陳姓男子平時以虛擬貨幣幣商身分掩護，與楊姓地下匯兌業者合作，車手收到的詐款交回後，會被迅速換成泰達幣，再轉進境外指定電子錢包，部分金流最快約2小時就完成跨境轉移。

專案小組今年1月至6月間陸續在新北、桃園及台中等地發動多波查緝，共逮陳男、楊女及收水手、車手等9人，查扣手機11支、點鈔機2台、現金201萬2800元、美金等外幣約22萬8000元，以及折合約74萬餘元的2萬3585顆泰達幣。

全案詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續清查其他被害人及境外金流。

刑事局偵破假投資詐騙集團車手及水房，在機場攔截嫌犯，並查扣對話、現金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破假投資詐騙集團車手及水房，在機場攔截嫌犯，並查扣對話、現金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破假投資詐騙集團車手及水房，在機場攔截嫌犯，並查扣對話、現金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝