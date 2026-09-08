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遭假警察恐嚇6小時…57歲婦哭泣不敢掛電話 差點交出帳戶財產
彰化市57歲許姓女子遭假警察詐騙，謊稱她的帳戶涉及「千萬詐欺案件」，嚇得婦哭泣不敢掛電話達6個小時，差點交出帳戶財產，幸好警方及時趕到，才未受騙。
彰化分局大埔派出所警員廖韋晶、陳建國日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱友人許姓女子疑遭詐騙集團電話恐嚇，害怕且哭泣不止，員警獲報後，立即趕赴現場協助。
警方到場後，發現57歲的許女正透過LINE視訊通話，對方自稱新竹縣政府警察局警員，員警即詢問身分及任職單位時，因口音明顯異於臺灣口音，隨即匆忙掛斷電話。
警方經了解，許女稍早接獲自稱郵局人員來電，謊稱她的帳戶涉及「千萬詐欺案件」，要求加入LINE，隨後由自稱警察的人員透過視訊「製作筆錄」，並以「不得向他人透露」、「不得外出」、「否則將派檢察官拘提」等話術恐嚇，嚇得長達6小時不敢掛斷電話，精神幾乎崩潰，差點依指示將帳戶及財產交由對方保管，
所幸許女友人察覺她長時間無法聯繫，且情緒明顯異常，擔心發生意外，立即前往查看並報警，經員警耐心安撫並逐一分析對方說詞，說明警方及檢察官辦案有一定程序，不會透過LINE視訊製作筆錄，更不會要求民眾提供帳戶或交付財產。許女才恍然大悟，確認自己遭遇假冒公務機關詐騙，成功保住財產。
彰化分局提醒，詐騙集團常先以「涉案」、「帳戶遭凍結」等理由製造恐慌，再冒充警察、檢察官等公務機關人員，以「製作筆錄」、「不得向他人透露」及「將遭拘提」等話術控制被害人，使其陷入恐懼而不敢求助。如有疑問，可立即撥打110查證，或親赴鄰近派出所諮詢。
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