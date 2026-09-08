所長喬裝宮廟委員埋伏 高雄警「甕中捉鱉」逮詐團車手

高雄市小港區42歲張姓男子誤信臉書「保證獲利」假投資廣告，遭詐騙集團以話術誘騙面交資金，損失200多萬元。張男驚覺受騙後報警，派出所長喬裝宮廟委員埋伏，趁涉嫌充當詐團車手的卓姓男子現身，立即與員警逮人。

小港警分局表示，張男今年7月中旬在臉書看到股票「保證獲利」廣告，加入自稱「小助理」的通訊軟體帳號，之後被引導加入投資群組，並下載假冒「元富證券」APP。詐團成員接著謊稱張男「幸運抽中熱門股票」，要求補足資金，張男信以為真，8月間依對方指示，在大林蒲地區多次面交現金，累計損失達200多萬元。

張男後來察覺交易過程不合常理，驚覺受騙，9月6日前往大林派出所報案。所長吳文欽受理後，研判是典型假投資面交詐騙，立即請張男配合警方抓人，與對方約定在小港區鳳林路一處宮廟繳款。派出所長吳文欽借宮廟委員制服，喬裝宮廟人員埋伏，其他警力則在周邊準備逮人。

昨天下午1時55分許，55歲卓姓男子進宮廟取款，吳文欽立即壓制卓男，與員警查扣涉案證物，警詢後依涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將卓男移送法辦。