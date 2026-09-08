影／台北七旬歲嬤慘遭詐3566萬 假投資詐團血洗近2億 29人落網

刑事局中打四隊近日破獲林姓男子為首的詐騙集團，該團以「抽購股票」、「專案補助」等話術誘使被害人投資，初查有26人受害，其中台北市七旬婦人被騙3566萬元，為單一財損最高被害人；集團另以每筆300至500元收購人頭門號創設LINE帳號，轉賣境外詐欺機房牟利，被害人總財損達2億元，全案29人到案，依詐欺、洗錢等罪移送檢方偵辦，吳男遭羈押，林男與其他人獲5萬至10萬元交保。

刑事局中打四隊在去年初分析「165反詐騙資料庫」，發現詐騙集團誘騙民眾加入假投資APP進行股票投資，以「抽購股票」、「專案補助」等話術誘使民眾投入大筆資金，待民眾獲利欲出金時屢遭刁難，始驚覺受騙。

初步清查有26名被害人受害，財損金額高達7909萬元，其中台北市七旬婦人被騙3566萬元，為單一財損最高的被害人，經報請桃園地檢署列股檢察官指揮，刑事局中打四隊與新竹市刑大、台北市大同警分局、桃園市桃園警分局、基隆市刑大、彰化縣和美警分局共辦。

警方調查，該詐欺集團以林姓男子（24歲）為首，為取得大量LINE帳號詐騙民眾，先由吳男（39歲）、倪女（39歲）以每筆300至500元收購人頭門號，再以貓池設備創設LINE帳號，以每筆6至40顆泰達幣價格轉賣予林男、李男（25歲），上傳至其架設的交易網站，供柬埔寨等境外詐欺機房，以每筆30至70顆泰達幣價格購買下載使用。

林男等2人則從中每筆抽取2顆泰達幣牟利，該交易平台自2024年8月架設至今年4月遭查獲，累計流通16萬8281組LINE帳號，換算不法獲利約1000萬元。

專案小組歷經一年多追查，去年3月至今年6月間發動數波搜索，帶回林男等涉案29人，查扣加密貨幣市值約750萬元、現金12萬4200元、禮券36萬元、手機59支、電腦主機3台、筆電1台、貓池設備13台及SIM卡304張等贓證物。

全案依洗錢、詐欺等罪移送桃園地檢署後，檢方聲押吳男獲准，林男等其餘涉案被告，獲5萬元至10萬元不等金額交保。

刑事局呼籲，民眾應慎選合法投資管道，切勿輕信來源不明投資平台及「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，也不應販售或提供個人門號及通訊帳號（如LINE、IG）供他人使用，以免淪為詐欺共犯，背負刑事與民事責任。

如有疑慮可立即撥打165反詐騙諮詢專線求證，警方將持續打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

刑事局中打四隊破獲林男等人的詐騙集團，查獲涉案電腦、貓池設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲林男等人的詐騙集團，查獲涉案電腦、貓池設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲林男等人的詐騙集團，查獲涉案電腦、貓池設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲林男等人的詐騙集團，查獲涉案電腦、貓池設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝