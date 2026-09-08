影／租車行業者供車給詐團騙124人逾5200萬 還提供假合約誤導南警偵辦

38歲彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團犯案取款，已詐騙124人、得手金額逾5200萬元；台南市刑大上門時，彭「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，表示是合法業者，警方查出全是假資料誤導辦案逮人，他變臉稱查扣手機是侵犯權益，直到檢察官聲押才認錯道歉，仍遭法院裁准。

台南市刑警大隊科偵隊去年底偵辦詐欺集團，該集團成員在抖音、臉書等社群媒體上自稱「股票大師」，吸引被害人聯繫並加入LINE投資群組，群組內暗樁不斷發布假獲利訊息，誘騙被害人跟進投資；為了取得信任，詐團會前期讓被害人順利成功出金、嘗到甜頭。

等被害人投入大筆資金，再想出金，詐團便以「投資系統出問題」或「需補足保證金」等理由推託，被害人才驚覺受騙；經統計，此集團目前詐騙124人，總涉案金額高達逾5200萬元，其中被騙最多的是一名住在雲林縣、從事金融業會計的吳姓男子，單人遭詐騙達800萬元。

警方擴大追查，發現台中市北屯區彭姓汽車租賃業者涉嫌長期與此集團勾結，表面上以車輛租賃、代管等合法租賃程序交付車輛，實際上是提供詐團使用作為與被害人面交取款、接送車手及其他犯罪行為工具，合法掩飾非法，對彭展開監控。

據了解，當警方上門詢問，彭滿口配合辦案，卻聲稱什麼都不知道，只是單純經營租車行，不會知道客人將車拿去做什麼用途；面對彭一再賣乖，誓言絕對配合警方，並拿出租車過程拍攝的影片、對方簽名的租車合約，辦案人員一度以為懷疑錯人，也依據其提供資料追查。

經反覆查證交叉分析比對，發現彭竟是提供假資料，刻意引導錯誤偵辦方向，讓辦案人員「烏龍轉向」繞圈子；警方再度上門，出示證據詢問，彭竟囂張「變臉」稱過去已收過很多次通知書，處理過上百次這種狀況，經驗豐富，總之他是合法業者。

警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，今年6月中旬持拘票、搜索票前往彭位於台中的住處及租賃車輛停放場所搜索，拘提彭姓主嫌及40歲蔡姓妻子（車行會計）、23歲林姓男子（員工）到案，查扣彭名下價值530萬的保時捷轎車1輛、手機及租賃車約53台（37台高級車、16台普通車）等其他相關犯罪證物。

據指出，詐團幹部為了彰顯身分，都配備高級車代步，車手為了避人耳目，則使用普通車作案；偵辦過程，彭態度強硬，質疑扣押手機是侵犯他的權益，直到案件依組織犯罪條例、洗錢防制法及詐欺罪移送檢方複訊，眼看檢察官聲請羈押，才又「變臉」，道歉賣慘認錯說自己做錯了，拜託檢察官網開一面、千萬別聲請羈押，法院仍依法裁押。

刑大大隊長李宏倫指出，警方將持續運用科技偵查及大數據分析等方式，向上溯源，追查與彭合作的詐團幕後主嫌及相關共犯，全面斬斷詐欺犯罪鏈結，守護民眾財產安全。

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團犯案取款，已詐騙124人、得手金額逾5200萬元，後為共犯蔡姓妻子。記者袁志豪／翻攝

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團犯案取款，已詐騙124人、得手金額逾5200萬元，還提供假的租車合約誤導警方辦案。記者袁志豪／翻攝

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團犯案取款，已詐騙124人、得手金額逾5200萬元，還提供假的租車合約誤導警方辦案。記者袁志豪／翻攝