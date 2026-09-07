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找工作人家介紹去「領錢」 越南移工被判5罪…應執行徒刑2年半
越南籍移工加入詐欺集團擔任提款車手，依指示持金融卡到銀行和郵局的ATM提領合計30萬元，交給詐團身分不詳成員。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，應執行有期徒刑2年6月後驅逐出境。
彰化地檢署起訴書指出，越南籍林姓（音譯）移工去年7月加入Telegram暱稱「小明」及真實姓名不詳等人組成的詐團，擔任提款車手，約定每提領10萬元可獲3千元為報酬，接受指示到彰化市的銀行和郵局ATM提領贓款。
劉姓等被害人遭詐團假網拍欺騙，以解除匯款凍結、實名制認證等詐欺方式，要求輸入密碼，實際匯出1萬元至4萬9989元，合計損失34萬多元。被害人發現受騙後報警，警方循線逮捕林男，已分筆提領贓款總共30萬元。
林男辯稱，在臉書找工作，人家介紹的，有兩個台灣會拿卡片給他提領。檢方調查，被害人提供與詐團員的對話紀錄截圖、匯款或轉帳明細截圖，及人帳戶的歷史交易明細等資料，檢方指林男辯詞顯不合常理，屬卸責之詞，不足採信。
彰化地院審酌，林男在我國境內擔任詐團車手，配合指示犯案和製造金流斷點，危害不輕；另考量林男雖坦承犯行，但至今未與被害人調解，並審酌林男的前科紀錄、犯罪動機等判刑。
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