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竹聯幫眾柬國設詐機房「專騙台人」 分組訓練面交車手…起疑就淘汰

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

郭姓男子在境外成立詐欺集團，以網路假投資群組專騙國人，同時在國內以徵才廣告吸收應徵者作為詐欺車手，檢警初查共20人受騙、財損逾8000萬元，專案人員自去年底陸續查獲郭男等19人送辦，新北地檢署日前偵結起訴。

警方調查，竹聯幫仁堂弘仁會成員29歲郭男先於柬埔寨成立詐欺機房，在社群平台上投放假投資理財廣告，再成立群組，以股票專家、財經教授名義在群組中每日線上授課，另冒用投資公司名義建立假投資APP，標榜高額獲利投資機會，詐騙民眾資金，初查共20人受騙、總財損逾8000萬元。

刑事局警方去年潛伏相關假投資群組發現詐欺犯行，又查知郭男躲藏境外詐欺機房，與台北市警局、台南市警局報請新北地檢署指揮偵辦，期間又發現該詐團為招募車手，還在社群軟體Threads上招貼徵才廣告，待應徵者上門，分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手，若有起疑、反應不佳者，旋即汰除，警方介入時，該詐團已吸收11名車手。

警方經蒐證完備，去年12月23日至今年8月20日陸續在雙北、桃園、台南、高雄、屏東等地查獲詐團成員羅姓男子等15人，同時在郭男返台時逮人，查扣手機、筆電、簽證、護照等證物，詢後依詐欺、組織、洗錢等罪嫌將郭等19人送辦，檢訊後羈押郭等3人，日前全案偵結起訴。

警方呼籲，民眾求職切勿輕信網路上標榜高薪、工作輕鬆、無經驗可等徵才廣告，若面試過程過於草率、要求交出存摺金融卡，或指派協助交收現金、跑腿拿包裹等任務，且被要求全程開視訊或通話，極可能已被利用為詐欺車手或其他共犯。同時，切勿加入主打「名人教投資、穩賺不賠」的陌生群組，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線求證。

詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供
詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供

詐團在社群軟體Threads上招貼徵才廣告。圖／警方提供
詐團在社群軟體Threads上招貼徵才廣告。圖／警方提供

警方查扣手機、筆電、簽證、護照等證物。記者李隆揆／攝影
警方查扣手機、筆電、簽證、護照等證物。記者李隆揆／攝影

刑事警察局偵查第一大隊副大隊長李建翰。記者李隆揆／攝影
刑事警察局偵查第一大隊副大隊長李建翰。記者李隆揆／攝影

詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供
詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供

警方說明該詐團犯罪手法。圖／警方提供
警方說明該詐團犯罪手法。圖／警方提供

警方查扣手機、筆電、簽證、護照等證物。記者李隆揆／攝影
警方查扣手機、筆電、簽證、護照等證物。記者李隆揆／攝影

詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供
詐團分投資客、廠商、公司財務主管等角色並準備道具假鈔，創造面交情境訓練應徵者成為車手。圖／警方提供

竹聯幫 車手 訓練 柬埔寨 詐欺

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