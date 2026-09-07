泰籍觀光客入境隔日涉當詐騙車手 彰警埋伏逮人

一名以觀光名義來台的泰國籍男子，入境隔日涉嫌當詐騙車手，到彰化縣埔心鄉超商ATM提領詐騙款項，遭埋伏員警逮獲，警詢後依涉犯詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化縣警察局溪湖分局今天表示，23歲泰國籍男子以觀光名義入境，昨天下午在埔心鄉超商ATM提領疑似詐騙款項，被執行便衣埋伏勤務的員警發現，員警上前攀談試圖穩住男子，同時暗中通報支援警力，在不驚動對方情況下，成功攔阻。

警方進一步查證，男子涉嫌受人指示協助提領詐騙款項，員警當場查扣相關贓證物，避免被害人財產遭詐騙集團領走，全案依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

溪湖分局表示，將持續針對超商、金融機構等易遭詐騙集團利用場所，採便衣埋伏等方式加強查緝，並透過查扣事證向上溯源，追查詐團幕後成員，全力守護民眾財產安全。