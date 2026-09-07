租屋沒看房別先付錢 照片精美、租金低於行情要警覺

租屋詐騙手法翻新，假冒超商物流業者行騙，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠說，租屋族最重要原則是「沒看到房子不要付錢」，現今ＡＩ影像技術進步，照片過於精美、租金低於行情要小心，確認屋主及房子資料再簽約付款。

曹筱筠說，歹徒利用ＡＩ以民宿、樣品屋等照片包裝假房源，騙房客一、兩個月租金或押金，民眾已習慣網路交易，看到照片、資訊當成一般網路購物，還沒看屋就匯款，但租屋金額高，學生可能一次匯入一學期甚至一學年租金，損失數萬元以上。

她建議，看屋、簽約前應先確認屋主身分及房屋資料，即使對方出示權狀，不能排除偽造可能，可向地政事務所調閱資料，確認房屋是否存在；若出租人非屋主，要求提供屋主授權書及原始租約，確認出租權限與租期，避免二房東於租約到期仍持續出租。

她說，若照片過於精美、租金低於行情，應提高警覺，可透過「以圖搜圖」確認照片是否被挪用；若擔心房子被租走，可支付一千至兩千元小額訂金保留，不宜一次付一、兩個月或全額租金。

律師曾艦寬說，租屋最好尋求合法仲介與平台，上內政部不動產資訊平台查詢，透過合法登記的包租代管業者，確保權益受法律保障。