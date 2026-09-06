AI偽造孩子聲音詐騙父母…已成真實威脅！實用自保5招立刻做

金融詐騙示意圖。圖／AI生成

摘要 OpenAI聯合Google、微軟等逾150家企業發布公開信，警告AI驅動的網路攻擊正快速升級。AI 讓釣魚與深偽（Deepfake）技術成本更低、更難辨識，嚴重威脅基礎設施與個人資產。面對防不勝防的 AI 詐騙，資安專家明確提出 5 招實用自保對策。

電話那頭傳來熟悉的聲音，說出事了、急需匯款。但那其實不是你的孩子，是AI偽造出來的聲音。

OpenAI於8月27日發布公開信〈A call for collective action on cyber defense〉，警告AI驅動的攻擊正變得更快更聰明，影響的範圍也越來越大：「留給我們強化資安防禦的時間不多了。」包含Google、Anthropic、微軟、AWS、AMD、Arm、思科、Dell、IBM、甲骨文、Uber、Check Point等逾150家企業與機構都已經連署。

信中更點名，醫院、水處理廠、支撐網路運作的基礎設施，都可能成為AI攻擊目標。

波士頓學院法學院資安治理教授Kevin Powers認為，這次警告不像是行銷噱頭，而是「真的感到擔憂」，更像是直接呼籲華盛頓政策制定者，將資安視為國安層級議題看待。

OpenAI強調，首先，別再以為現有的防護就夠用，很多系統的老舊漏洞、鬆散的權限管理、沒有更新的軟體，都是應該正視的問題；第二，想辦法讓更多資安人員用得起AI工具；第三，各國、各企業需要建立新的合作關係，一起提升資安標準、共同找解方，而不是任由單一公司主導未來的走向。

這波警訊背後，其實是AI詐騙、深偽技術快速演進的縮影。水牛城大學教授Dominic Sellitto指出，AI讓詐騙集團的釣魚攻擊「更省成本、更快、更個人化，也更容易規模化」。喬治亞理工學院教授Peter Swire則說，如今詐騙電話或影像的深偽技術，幾乎已難以被一眼識破。

根據FBI 4月公布的年度網路犯罪報告，2025年美國通報逾2.2萬起AI相關網路犯罪，損失金額超過8.93億美元；世界經濟論壇《2026年全球資安展望報告》也顯示，有73%的受訪者表示自己或身邊的人在2025年曾遭遇網路詐騙。

面對這波威脅，專家提供幾個實際可行的自保方法：

1.開啟多重驗證

全國資安聯盟資安總監Cliff Steinhauer建議，啟用多重身分驗證、隨時更新軟體、使用高強度密碼或通行金鑰，且每個帳號密碼不重複。

2.緊急來電先掛斷再回撥

Swire建議，接到自稱親友的緊急求助電話，先掛掉、再回撥對方原本的號碼，避免被偽造來電顯示騙過；FBI也提醒，別點擊未經證實的郵件或簡訊連結，應自行查號碼回撥公司確認。

3.全家約定暗語

Swire也建議，家庭聚會時約定一個只有家人知道的暗語，作為確認身分的依據。

4.別預設工具天生安全

Sellitto提醒，使用者不該假設工具自動安全。舉例來說，請AI幫忙解析健檢報告、分析信用卡消費紀錄時，最好先把姓名、身分證字號等個資遮蓋或去識別化，再輸入對話框。

5.社群帳號設定不公開

少暴露個資，減少寵物名字、就讀學校、生日等資訊外流；FBI提醒，這些看似無害的細節，足以讓詐騙者猜出密碼或安全問題答案。

資料來源：商業內幕、OpenAI、世界經濟論壇、U.S. News & World Report

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