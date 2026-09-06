一再加入詐團當車手 臨時工被判40罪有期徒刑各1年10月

姜姓男子因詐欺集團當車手被判刑入監執行，出獄後又加入詐團，接受指示到ATM提領被害人匯入詐團人頭帳戶的贓款，再轉交收水手製造金流斷點。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪，40罪，各判處有期徒刑1年10月。可上訴。

根據彰化地檢署檢察官追加起訴書指出，姜男民國108、109年間因詐欺等案件，分別經台中、雲林、台南地方法院判決有罪，並經台中地方法院裁定應執行有期徒刑3年6月確定，入監執行後，2022年9月19日假釋出監保護管束，同年11月15日保護管束期滿。

姜男猶不知悔改，2023年12月初加入Telegram暱稱「04賺大錢」、「中部發大財」、「太中賺大錢」的詐團群組，參與群組內暱稱「董事長」、「後悔」、「阿姆斯特丁」等人組成的詐團，擔任提款車手，接受阿姆斯特丁、董事長之監督指揮，前往ATM提令被害人匯入詐團指定人頭帳戶內的贓款，再轉交收水手「後悔」輾轉繳回詐團。

詐團假冒網路買家佯稱貨款「卡住」需實名制認證、開通金流服務、解除匯款凍結等狀況，再由詐團成員假冒郵局人員、銀行客服人員「處理」，詐騙39名被害人匯款，損失合計167萬8737元；詐團以代工報酬需實名制登錄，詐騙1名被害人寄出5張金融卡。

彰化地院審酌，姜男已有多次加重詐欺取財被判刑確定之紀錄，素行不佳，竟仍不思以己身之力以正當途徑獲取所需，再為詐騙犯罪，所為實不足取，復參姜男擔任提款車手和取簿手的工作，造成40名被害人受有財產上損害，製造金流斷點也使偵查困難，助長猖獗的詐騙歪風，自應嚴予非難，又考量姜男犯後坦承犯行，尚未賠償被害人所受損失等犯後態度，及從事臨時工、家庭生活、遭通緝一年非短等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。