見便宜租屋廣告以為撿到寶！假房東、假客服連環騙 女噴5.5萬驚覺受騙

開學季學生租屋需求增加，有詐騙集團鎖定年輕租屋族，上網貼出低於市場行情的假租屋廣告行騙，另有結合話術引導被害人點擊釣魚連結、操作網路匯款等新型詐騙手法，警方特別提醒民眾慎防詐騙。

刑事警察局指出，北部一名女子日前在社群軟體Threads上瀏覽租屋資訊，看見一篇租屋貼文，宣稱要出租台北市大安區套房，屋內全新裝潢、月租1萬元、含停車位、可申請租金補貼等，該女便依貼文內容加入LINE好友聯繫租屋事宜。

詐團向女子稱，自己人在外地、不方便親自帶看房間，將寄送房間鑰匙，女子到超商領取鑰匙可自行看房，詐團另傳送假冒物流網站的釣魚連結，引導女子填寫收貨資訊；女子照做後，相關網頁又顯示「未實名認證」，要求女子聯繫線上客服進行帳戶認證。

該名女子在詐團扮演的假房東、假客服等一系列詐欺話術誤導後，陸續匯款3萬元、購買2萬5000元遊戲點數並交出序號，共損失5萬5000元後發覺異狀，向警方求證後驚覺受騙。

警方表示，過往租屋詐騙廣告，多以交通便利、屋況良好且低於行情等話術吸引點擊，要求民眾在尚未實際看屋前先預付訂金，收款後即失去聯繫；近期進一步結合偽冒物流官方的釣魚網頁，並以寄送鑰匙供自行看房為由，營造交易真實感。

警方提醒，租屋務必「現場看屋、核對身分、簽約後再付款」，另超商物流業者不會以實名認證為由，要求民眾匯款、操作網銀；凡遇類似情形或可疑要求，皆應立即停止操作，並撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

另現行內政部警政署已於「165打詐儀錶板」（ https://165dashboard.tw ）導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險、提供具體處置建議，並具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險。

開學季學生租屋需求增加，有詐騙集團鎖定年輕租屋族，上網貼出低於市場行情的假租屋廣告行騙。圖／警方提供