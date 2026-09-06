詐團開學季假租屋寄送鑰匙釣魚網頁詐財 刑事局揭新詐騙話術

開學季租屋需求增，有詐騙集團刊登假租屋廣告，佯稱可寄送鑰匙供自行看房，實則傳送假超商物流釣魚網頁詐財，刑事局今天提醒，租屋務必「現場看屋、核對身分、簽約後再付款」。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，9月開學季到來，許多學生及社會新鮮人租屋需求增加，有詐騙集團趁機鎖定缺乏租屋經驗年輕族群，於網路社群平台的租屋社團刊登低於市場行情、裝潢精美假租屋廣告，再施以「假房東寄送鑰匙」新型詐騙手法騙錢。

刑事局說明，詐騙集團先佯稱因人在外地，無法親自帶看房屋，願意先透過超商物流寄送鑰匙供民眾自行看房，隨即再傳送仿冒超商官方物流服務的釣魚網頁，誘使民眾填寫個人資料，並以「須實名認證」等話術，引導操作網路銀行進行匯款。

北部有1名社會新鮮人近日於社群平台脆（Threads）瀏覽租屋資訊，發現有人刊登北市大安區套房出租廣告，內容宣稱全新裝潢，月租只要新台幣1萬元且包含停車位，還可申請租金補貼，她隨即加入對方LINE帳號聯繫。

詐團成員（假房東）假稱自己在外地，不便親自帶看房屋，將透過超商物流寄送房屋鑰匙供自行前往看房，隨後傳送假物流官網釣魚連結，引導被害女子填寫收貨資訊，但資料送出後，網頁卻顯示「未實名認證」，後續被要求聯繫線上客服進行銀行帳戶驗證。

被害女子在假房東及假客服連番話術誤導下，依指示分別匯款3萬元及赴超商購買價值2萬5000元遊戲點數，並將序號碼傳送給對方，共計財損5萬5000元；察覺有異向警方求證後，被害女子才驚覺遭詐。

刑事局表示，過往租屋詐騙廣告，多以交通便利、屋況良好且低於行情的話術吸引點擊，要求民眾在尚未實際看屋前先預付訂金，收款後就失去聯繫；近期則更進一步結合偽冒物流官方釣魚網頁，以寄送鑰匙供自行看房為由，營造交易真實感。

租屋務必「現場看屋、核對身分、簽約後再付款」，刑事局提醒，超商物流業者不會以實名認證為由，要求民眾匯款、操作網銀；若遇上述情形或可疑要求，均應立即停止操作，並撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。