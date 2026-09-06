詐團LINE要求「每日報到」 7旬翁險遭詐120萬

台中市豐原區一名退休獨居老翁日前險遭詐騙集團騙走120萬元積蓄！詐團先以「假電信、假警察」手法設局，謊稱老翁身分遭冒用申辦門號，再轉接假警察指稱其涉及刑案，要求接受「金錢監管」，透過LINE要求老翁每天於固定時間「報到」，最後要求他到郵局辦理約定轉帳，郵局行員察覺老翁神情及言談舉止有異，經同意查看手機對話紀錄發現疑似遭詐，立即通報警方到場，及時保住老翁積蓄。

豐原警分局豐東派出所巡佐林峰德、警員廖天豪本月2日下午1時20分許接獲郵局通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。員警到場了解後發現，76歲陳姓老翁日前接獲自稱中華電信人員來電，對方謊稱其身分證遭人冒用，被盜辦2支門號，隨後電話即轉接給自稱「新北市警察局陳姓警員」、「張姓隊長」等假冒警察身分的詐騙集團成員。

對方輪番以「涉及案件」、「帳戶涉案」等話術取信陳翁，佯稱其須接受「金錢監管」，並要求他每天上下午固定時間透過LINE向對方「報到」，藉此長時間掌握其行蹤及心理狀態，逐步建立信任。

2日上午，詐團進一步要求陳翁到郵局辦理「約定轉帳」，甚至要求他回報承辦行員姓名等資訊。郵局行員察覺陳翁神情及言談舉止異常，且對於辦理業務的說詞存有諸多疑點，遂進一步關懷詢問。陳翁在行員耐心詢問下，主動提供手機內的LINE對話紀錄供查看，行員發現對話內容疑似受到詐團操控，立即提高警覺並通報警方協助。

警方到場後進一步了解，詐團先以「身分遭冒用」、「帳戶涉案」等話術取得陳翁信任，再以接受「金錢監管」為由，要求其辦理約定帳戶，企圖將陳翁名下存款集中至指定帳戶，伺機騙取全部積蓄。所幸行員及時發現異狀並通報警方，成功阻止陳翁辦理相關業務，員警也協助將詐騙集團使用的LINE帳號逐一封鎖，及時守住120萬元血汗錢。

豐東派出所所長賴漢昌提醒，公務機關不會以電話或LINE要求民眾交付款項、辦理約定帳戶或接受「金錢監管」。民眾若接獲「身分遭盜用」、「帳戶涉案」等可疑訊息，切勿依指示轉帳或提供金融資料，應牢記「先停、再聽、查證」，立即掛斷電話，並撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，守住自身財產安全。