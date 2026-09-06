詐團改找外籍人士當車手 「語言因素」馬來西亞籍最多

詐團逐漸轉向找外籍人士幫車手提領贓款，其中馬來西亞籍車手人數激增。圖／截自刑事局「詐欺車手專區」

詐騙集團手法日新月異，各地警方觀察，詐團逐漸轉向找外籍人士幫車手提領贓款，其中馬來西亞籍車手人數激增，分析是語言相通有關。民代認為，相關單位應密切注意，是否有異常頻繁進出國門名單；市警局回應，已透過警政署函文，請馬來西亞駐台北辦事處向馬國宣導。

桃園市今年已經查獲破百名馬來西亞籍車手，中壢警分局統計，今年查獲涉詐外籍人士馬來西亞籍廿人、香港籍五人、泰國籍四人及越南籍三人，馬國車手占比約七成。

中壢警方七月巡邏時，就在中壢區興北一路查獲四十六歲馬籍葉姓男子擔任詐團取款車手，當場逮人並查扣卅八萬元現金及一支手機。

無獨有偶，桃園警分局武陵派出所員警前天執行反詐勤務時，在桃園區大興西路一處ＡＴＭ發現有男子不斷提領大量現金，隨即監控盤查，該名廿九歲馬籍蕭姓男子涉嫌擔任詐團車手，經擴大追查取款後動向，進一步掌握卅七歲謝姓男子負責接應，隨即收網逮捕二人、起獲十萬元贓款送辦。

市議員彭俊豪指出，詐騙集團如今頻繁雇用外籍人士作為車手，警察局應該相關單位密切注意，是否有異常頻繁進出國門的人士，優先列為注意名單之一，且要要加強巡檢車手犯案熱點。

警察局分析，詐團會選擇馬來西亞人當車手，主要是語言相通，因馬來西亞與台灣都是華語背景；馬來西亞人來台當車手的模式，類似台灣人去柬埔寨，可能是以觀光旅遊名義，或是聲稱有工作機會而前來，抵達台灣後隨即被詐團要求當車手提款。

桃園市警局強調，已透過警政署函文給馬來西亞駐台北辦事處，加強對馬來西亞人宣導，若被查獲當車手，就無法回國，這是最有利的宣導方式。