桃園多區超商ATM 成詐案提贓熱區 警：地點方便車手最愛

桃園警分局武陵派出所員警前天在桃園區大興西路一處ATM前發現男子形跡可疑，29歲馬來西亞籍蕭姓男子不斷提領大筆現金，原來竟是詐騙車手。記者陳恩惠／翻攝

詐騙案居高不下，據統計，桃園市二○二五年詐騙案二萬二四六○件，是二○二三年一九四六件的十一點五倍，桃園審計處更發現，利用超商ＡＴＭ提領詐騙贓款次數遠高於銀行附設ＡＴＭ。市警局回應，超商ＡＴＭ量多且密度高，將持續推動簡訊報案QR Code及熱點巡邏。

桃園市審計處指出，桃園詐欺案利用銀行與超商附設ＡＴＭ提領，從二○二三年五八二二次增至二○二五年一萬八○九七次，又以超商ＡＴＭ提領占比高，去年達一萬五三八次；提領熱區為中壢、桃園、蘆竹、龜山、楊梅及八德主要道路沿線等地區超商，呼籲警局研析風險、強化跨界合作。

市議員林政賢指出，數據顯示詐騙集團透過超商提領贓款的情形愈來愈嚴重，更是犯罪主要管道，要求警方提出具體攔阻措施，或建立與銀行、超商的聯繫管道，如發現異常提領、即時通報。

警察局分析，桃園轄內ＡＴＭ提款機逾三千台，其中多達七成設於超商內，無論數量及據點密度均高於銀行附設ＡＴＭ，且超商分布廣泛且使用便利，詐欺集團車手較易選擇超商提款。

桃園市警局今年一月推出「簡訊報案QR Code」，張貼於轄內各超商櫃檯旁，並向超商店員宣導如遇可疑人士長時間占用ＡＴＭ提領款項或臨櫃領取疑似存摺、提款卡包裹，立即使用該QR Code傳送簡訊通知警方到場盤查。今年迄今透過簡訊通報六案，成功查獲詐欺車手二人。

針對桃園、中壢等ＡＴＭ提領熱區，市警局也透過分析掌握高風險時段、地點及可疑提領模式外，搭配運用ＡＩ巡防系統提醒巡邏警員相關詐騙熱點。並鼓勵民眾提供檢舉車手線索或協助警察緝捕車手，若車手被拘捕到案且由檢方裁定處分，每案核發一萬元，桃園累計成案卅四件。

苗栗縣警察局今年六月起與縣府數位研考處在超商、金融機構及證券業推動「阻詐一鍵通」簡訊報案QR Code，八月查獲一名在超商ＡＴＭ馬籍詐欺車手依法送辦，戰果維持一件，持續推動中。