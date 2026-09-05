影／桃警雷霆掃蕩139案 外籍車手ATM狂提現金露餡

桃市桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴專案」出動71名警力，鎖定轄內酒店、KTV及移工舞廳等治安熱點，規劃20處臨檢點雷霆掃蕩，一晚查獲139件刑案、137人；其中馬來西亞籍車手在桃園區大興西路ATM前狂提現金露餡，警方循線逮捕接應同夥，起獲贓款10萬餘元，強勢壓制犯罪氣焰。

桃園分局表示，這波雷霆掃蕩勤務火力全開，共查獲全般刑案26件31人、竊盜8件8人、毒品案件27件22人、通緝案件31件29人、詐欺案件26件26人及公共危險案件21件21人，合計查獲刑案139件、涉案137人，從毒品、竊盜、詐欺到通緝犯及公共危險案件，全面掃蕩、不讓犯罪分子有可乘之隙。

其中，武陵派出所員警執行反詐勤務時，在桃園區大興西路一處ATM前發現異狀，29歲馬來西亞籍蕭姓男子不斷提領大筆現金，行為引起員警注意。警方沒有掉以輕心，立即展開監控及盤查，進一步追查後發現，蕭男疑涉嫌擔任詐騙集團車手，負責提領被害人遭詐款項。

警方隨即擴大追查，掌握蕭男提領現金後的動向及接應情形，並鎖定37歲謝姓男子涉嫌負責接應、把風。員警迅速收網，將兩人查獲，現場並起獲新台幣10萬餘元贓款，相關證物一併帶回，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦，進一步追查幕後詐騙集團及資金流向。

桃園分局表示，詐騙集團車手通常負責提領或轉交被害人遭詐款項，是詐騙犯罪鏈中重要的一環，警方除透過反詐勤務掌握異常提款情形，也會結合臨檢、巡邏及刑案偵查，從路面端積極攔截犯罪。

警方指出，今年迄今已查獲詐欺案件146件，緝獲車手等犯嫌153人，並查扣不法所得超過新台幣1500萬元。警方將持續針對治安熱點及犯罪活動加強掃蕩，透過專案勤務及日常警力部署，強力查緝詐騙、毒品、竊盜及各類犯罪，壓縮不法分子的活動空間。

桃園分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾若接獲可疑電話、簡訊或網路訊息，務必提高警覺，切勿依對方指示匯款或交付財物；若發現可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防堵詐騙集團，守住自身財產安全。

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桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴專案」出動71名警力，鎖定轄內酒店、KTV及移工舞廳等治安熱點，規劃20處臨檢點雷霆掃蕩，一晚查獲139件刑案、137人。記者陳恩惠／翻攝

桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴專案」出動71名警力，鎖定轄內酒店、KTV及移工舞廳等治安熱點，規劃20處臨檢點雷霆掃蕩，一晚查獲139件刑案、137人。記者陳恩惠／翻攝

武陵派出所員警在桃園區大興西路一處ATM前發現異狀，29歲馬來西亞籍蕭姓男子不斷提領大筆現金，原來是來台的詐騙車手，所幸及時保住10萬餘元。記者陳恩惠／翻攝